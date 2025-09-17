Sterzik (Stačilo!): Nezklamali…

Milí SPOLUkoaličníci, Dozimetři, pirátská sebranko, Volti, Ampéři a ostatní přicmrndávači. Milí evropsky hodnotní lepšolidé, liberálové a progresivisté. Milí štítové demokracie, miliony chvilek nenávisti, milá pravdo a lásko. Ze srdce vám děkujeme za vaši kampaň pro hnutí Stačilo! S naším rozpočtem jsme věděli, že u vás musíme vzbudit rozruch, a věděli jsme, že na to samozřejmě skočíte, protože s liberální tupostí se dá počítat jako s konstantou, ale nikdy bych nečekal, že pro nás budete pracovat tak vehementně, dlouhodobě a dáte do toho tolik peněz.
V dějinách této země se ještě nestalo, aby Bruselí placené neziskovky burcovaly proti mimoparlamentnímu hnutí. Ještě se nestalo, aby Michprdi dělali demonstrace proti člověku, který není v řádné veřejné funkci… Vidlák vám děkuje, rád jsem se k té demonstraci také připojil. Ještě se nestalo, aby se takhle ostudně odhalila slabost vašeho liberálně demokratického zřízení, které je podle vašich vlastních slov ohroženo hnutím, které má na kampaň rozpočet mizerných pětatřicet milionů korun. Ještě se nestalo, abyste žádali soudy o zrušení kandidátek nebo rovnou zrušení voleb kvůli „lidem, na jejichž názor není třeba brát ohled“. Před dvěma roky jste nás bagatelizovali a teď všichni řvete, že pokud se hnutí Stačilo! dostane do Poslanecké sněmovny, bude to takřka okamžitě znamenat naprostou změnu všeho.
My jsme se v klidu zaměřili na milion propadlých hlasů z posledních voleb, tedy hlasů pro KSČM a SOCDEM, ujali jsme se voličů, za které se nechtělo postavit ani hnutí ANO ani SPD, napsali jsme vlastenecký a sociální program (ano takové programy měly naše politické strany za Rakousko-Uherska), čímž jsme postavili funkční základy pro naši politiku, ale tu nejtěžší práci, tu jste za nás udělali vy, pravdoláskaři.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Vy jste z hnutí Stačilo! udělali hlavní téma letošních voleb. Vy jste zařídili, že letos jsou volby o nás. Buď pro nás nebo proti nám, ale v hospodách se nediskutuje o Babišovi, nýbrž o Kateřině Konečné. Vy jste zaplatili víc bilbórdů, než jsme si zaplatili sami. Vy jste nám zaplatili víc mediálního prostoru, než jsme si zaplatili sami. Vy jste založili víc organizací, které se námi zabývají, než jsme si založili sami. Rozšířili jste nás do všech koutů této země a zároveň už nedokážete zabránit tomu, aby se kdokoliv mohl podívat na naše stránky či naše profily a slyšet náš autentický hlas.
A je to úplně jiný hlas, než vyznívá z vašeho strašení. Už dva týdny nemusíme dělat nic jiného, než kultivovaně hovořit v televizních debatách a sledovat, jak jsou lidé příjemně překvapeni tím, co říkáme.
S tím vším jsme počítali předem. Věděli jsme, že budete strašit, věděli jsme, že vás vyhysterčíme doběla. Věděli jsme, že strach o vaše korýtka a prebendy udělá svoje. Jen jsme nečekali, že na tento strach naskočí i vaši marketéři. Nečekali jsme, že se k tomu všeobecnému liberálnímu šílenství přidají i reklamní profesionálové. Nečekali jsme, že do práce pro nás vrazíte takovou spoustu peněz, a opravdu jsme tedy nečekali, že neuděláte nic jiného. Věděli jsme, že nám pomůžete, ale nečekali jsme, že si nepřipravíte žádný vlastní program, a nečekali jsme, že do strašení vrazíte takové množství úsilí.
Nečekali jsme, že plakát s námi doručíte do každé domácnosti… a přece jste to udělali.
Vám se totiž povedlo to, v co jsme si ani netroufali doufat. Vy jste dodali impuls nevoličům. Díky vašemu strašení začali po pětatřiceti letech, kdy volby nemohly nic změnit, věřit, že se něco změnit může. Ve své hlouposti a aroganci jste přesvědčili největší voličskou skupinu u nás, která je větší než voličská skupina hnutí ANO, NEVOLIČE, že volba hnutí Stačilo! může něco změnit. Znáte to, kdyby volby mohly něco změnit, dávno by je zakázali. Teď něco změnit mohou a jak se nebinární Pekso snaží, aby soudy volby zakázaly!
To vy jste svým hemžením a křikem o hrozbě neparlamentního hnutí dokázali přesvědčit ty, kteří už nevěřili, že mohou mít v čele státu někoho jiného než zloděje, korupčníky, bruselské vlezdoprdelky a vlastizrádce, že změna je možná. Otevřeli jste nám cestu nejen k milionu propadlých hlasů, ale navíc ještě ke třem milionům nevoličů.
Nezklamali jste. Udělali jste víc, než jsme čekali. Tak to hlavně ještě čtrnáct dní vydržte. Ještě čtrnáct dní strašte, pískejte, křičte, varujte a zveličujte hnutí Stačilo! Ještě čtrnáct dní všude hlásejte, že pokud se dostaneme do Sněmovny, bude to znamenat konec všech Kraďousků, Dozimetrů, fialových lží i bruselského poklonkování. V této republice jsou miliony lidí, kteří si nepřejí nic jiného, jen doteď nevěřili, že se to může stát.
Tak šup, šup, makejte! Přesvědčujte voliče, že s námi je změna možná!
autor: PV