Stržínek (ANO): Připravujete krajům velké poškození

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych i já se vyjádřil ke svým dvěma předřečníkům, a to v tuto chvíli v trojroli. V roli poslance, zároveň starosty dvacetitisícového Valašského Meziříčí a také zastupitele Zlínského kraje. Co se týče rozpočtového určení daní, které se má navyšovat jednoznačně, s tím nesouhlasím, nelíbí se mi to. Nelíbí se mi samozřejmě ta provazba na snížení rozpočtového určení daní k nám městům. Daň z nemovitostí nechte, prosím, nastavenou tak, jak je a hlavně nesahejte na rozpočtové určení daní. Teď to vypadá, že nula od nuly pojde, ale do budoucna budeme v dalších letech samozřejmě poškozeni mnohem, mnohem více.

Víte, celý tenhleten manévr, tahleta finanční transakce, v podstatě zastírá jedno jediné. Že ty peníze nakonec skončí ve státním rozpočtu a že to jsou peníze v drtivé většině obyčejných lidí, kteří vlastní nějaké nemovitosti, případně podnikatelů, kteří taktéž vlastní budovy a pozemky. Jakožto zastupitel Zlínského kraje určitě budu bojovat za to, aby i v rámci rozpočtového určení daní krajům došlo ke změně. Náš kraj je dlouhá léta bit tím nastavením, tak jak funguje několik let, docela významným způsobem a podle druhu propočtu přicházíme ročně o 600 až 800 milionů korun. To je pro Zlínský kraj obrovská částka a samozřejmě budeme bojovat za to, aby tato nespravedlnost, z našeho pohledu, byla narovnána. Takže budu velice rád, pokud pan ministr na tyto podněty zareaguje, a případně pokud i další podpoří pozměňovací návrhy, které tady přednesla má kolegyně. Děkuji.

Mgr. Robert Stržínek ANO 2011



