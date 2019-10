TOP 09, ODS a KDU-ČSL vytvořily Trojkoalici pro silné Strakonice

Toto spojení má jednoduchý cíl: nabídnout obyvatelům města Strakonice kandidáty, z nichž každý přináší velkou osobní zkušenost a městu Strakonice, resp. jeho obyvatelům, již dnes prospívá svou prací a veřejnou činností. Priority, které TOP 09, ODS a KDU-ČSL v Trojkoalici pro silné Strakonice nabízejí, vychází právě z osobních zkušeností kandidátů a reagují na potřeby, přání a očekávání obyvatel našeho města.

„Jsem rád, že se nám podařilo najít shodu nad programem i kandidátkou. Ukazujeme všem obyvatelům Strakonic, že umíme ‚táhnout za jeden provaz‘ a tvořit tak společně silné Strakonice,“ říká Radek Chvosta z ODS, jeden z iniciátorů společné kandidátky. Kandidátku vedou lídři trojkoalice: MUDr. Martin Gregora, RNDr. Ladislav Havel a PhDr. Miroslav Žitný, kteří za své politické strany získali v komunálních volbách 2018 nejvíce preferenčních hlasů. Programové priority trojkoalice stojí především na sociálním přístupu k potřebným (dětem a seniorům), efektivním hospodaření města a podniků s jeho majetkovou účastí, dostupném bydlení, ale i podpoře sportu a kultury. „Komunální volby, které se uskuteční 14. 12. 2019, nejsou o konfrontaci, ale o umění najít společnou cestu. Věřím, že se nám to s takto silným týmem povede,“ říká Martin Gregora, lídr celé kandidátky.

Kandidátka TOP 09 + ODS + KDU-ČSL, TROJKOALICE PRO SILNÉ STRAKONICE

1. MUDr. Martin Gregora, 54 let, lékař, TOP 09

2. RNDr. Ladislav Havel, 59 let, pedagog, ODS

3. PhDr. Miroslav Žitný, 33 let, historik a zástupce ředitele gymnázia, KDU – ČSL

4. PhDr. Ivana Říhová, 61 let, historička, TOP 09

5. Ing. Radek Chvosta. 42 let, ředitel obchodu, ODS

6. PhDr. Vladimír Hanáček, Ph.D., 32 let, politolog, pedagog VOŠ, KDU – ČSL

7. Ing. Libor Volf, 41 ůet, daňový poradce, bez politické příslušnosti, TOP 09

8. Ing. Václav Hoštička, 57 let, podnikatel, ODS

9. Petr Dvořák, 45 let, živnostník, bez politické příslušnosti, KDU – ČSL

10. MUDr. Klára Braunová, 45 let, lékařka, bez politické příslušnosti, TOP 09

11. Ludmila Půbalová, 73 let, podnikatelka, ODS

12. Mgr. Jan Komrska, 35 let, lékárník, KDU – ČSL

13. Eva Dreslerová, 69 let, kulturní referentka, bez politické příslušnosti, TOP 09

14. Aleš Bláha, 42 let, vedoucí prodeje, ODS

15. Tomáš Oberpfalzer, 53 let, stavbyvedoucí, bez politické příslušnosti, KDU – ČSL

16. Mgr. Iva Šrámková, 58 let, pedagožka, bez politické příslušnosti, TOP 09

17. Ing. Karel Vlasák, 57 let, geodet, ODS

18. Pavel Marek, 36 let, obchodní zástupce a technik, KDU – ČSL

19. Ing. Jan Žák, 82 let trenér biatlonu, spisovatel, bez politické příslušnosti, TOP 09

20. Šimon Chvosta, 20 let, student, ODS

21. Pavel Gerčák, 42 let, sanitář, bez politické příslušnosti, KDU – ČSL

Psali jsme: Hanáček (KDU-ČSL): Nenechme vyhladovět svazky obcí Hanáček (KDU-ČSL): Na opakované komunální volby ve Strakonicích jsme připraveni Ministerstvo vnitra: Opakované volby do Zastupitelstva města Strakonice proběhnou 14. prosince Hanáček (KDU-ČSL): Strakonice si zaslouží zastupitelstvo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.