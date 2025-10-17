Talíř (KDU-ČSL): Každý den nasazují všechny své síly, aby zachraňovali životy

Před půl rokem společně v Chersonu, dneska jednání v Praze. Lidí jako je Dmytro Butrij, první náměstek gubernátora Chersonské oblasti, si obrovsky vážím. Každý den nasazují všechny své síly, aby zachraňovali životy lidí a napravovali škody páchané russkými okupanty. Náletů je v Chersonu tolik, že už nemá smysl používat sirény. Zněly by totiž pořád.
I jako poslanec budu dělat pro podporu napadené Ukrajiny dělat, co budu umět. A ze srdce děkuji vám všem, kteří na její obyvatele nezapomínáte!
