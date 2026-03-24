Tarabová (PRO): ANO si hřeje hada na prsou

Zákon FARA, na kterém Jindřich Rajchl pracoval hodiny a hodiny, a z důvodu jeho znalostí, co jsou různé organizace zač, jak jsou propojeny, financovány, co mají za úkol a odkud a kam sahají chapadla chobotnice, byl sepsán s plnou odpovědností. Zákon, který naše země potřebuje jako sůl, a v takové razantní podobě, v jaké byl předložen. Zde platí známé „kdo ví, ten ví“ a podle toho koná.
Přijetí zákona bylo zpomaleno, ne-li zastaveno. ANO tu křičící, dobře organizovanou a hojně médii i dalšími propagovanou strukturu neziskovek a spolků buď podceňuje, nebo ignoruje, nebo je její součástí. Toť otázka.
Vliv všech, kteří se na Letné sešli, je urputný, a hlavně na školách se násobí agitace. Dnešní 15letí a starší budou za 3,5 roku voliči. Vychovávají je pro své záměry. Kdo není schopen si to uvědomit, prohraje!
Ptáte se mne, jestli jsem z ANO zklamaná. NEJSEM. Věděla jsem to, bylo to očividné, a proto jsem před volbami říkala, že pokud ANO získá více než 28 % a nebude mít silnou kontrolu silným klubem SPD s PRO, Svobodnými a Trikolórou, přijde náraz do zdi. Jen pomalejší jízdou než za Fialy.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
- Vojtěch, Plaga na ministerstvech, tudíž Národní očkovací strategie, členství ve WHO, dvojí zdravotnictví, indoktrinace ve školách a Agenda 2030 ve školství pokračují.
- Ministryně Mrázová plus náměstek Motoristů Wasserbauer urychlují přijetí akceleračních zón a 250m monstra v blízkosti vašich domovů a v lesních oblastech.
- Kde je slib o konci financování Ukrajiny?
- Kde je návrat hranice odchodu do penze?
- Kde je návrat ukradených peněz z valorizace seniorům?
- Kde je snížení daně z nemovitosti
- Kde je konec koncesionářských poplatků?
- Kde je podpora politik Fica a Orbána v EU?
- Kde je slibovaný boj proti neziskovkám? Ty se mezitím aktivují už pár týdnů po volbách.
Mischel Juliet skvěle shrnula:
„Demonstrace v Praze nebyla žádný spontánní projev občanské vůle. Byla to precizně zrežírovaná akce, marketingově zvládnutá na úrovni, za kterou se platí velké peníze. A ty peníze tam byly vidět na každém kroku.
Nešlo o „obranu hodnot“. Šlo o demonstraci síly systému. Vzkaz byl jasný a mířil několika směry zároveň:
- Směrem k současné vládnoucí politické reprezentaci – na zaběhnuté toky peněz, vlivu a moci se sahat nebude!
- Směrem k opozici – víme, jak mobilizovat davy a vytvořit tlak a máme na to dostatek prostředků i profesionální marketingové týmy!
- Směrem k veřejnosti – toto je „realita“, kterou vám ukážeme, ať už je skutečná, nebo ne!
Lidé na Letné? Spíš komparz. Kulisa, která má dodat celé akci legitimitu. Většina z nich vůbec netuší, jaké hry se nad jejich hlavami hrají. Tohle nebyl konec. Naopak. Podobných akcí bude přibývat, protože systém cítí tlak a reaguje přesně tak, jak vždycky – konsolidací moci, demonstrací vlivu a mobilizací zdrojů. A těch má, domácích i zahraničních, víc než dost.
Jestli má někdo pocit, že šlo „jen“ o demonstraci, tak nepochopil základní věc. Byla to ukázka, kdo dosud drží páky a jak je ochotný je použít. A tohle je teprve začátek. Systém se drolí zevnitř. Tlak, chaos a proces hysterizace budou narůstat.“
Jindřich Rajchl a celý tým PRO se snaží věci posouvat. Plníme, co jsme slíbili, a stále si stojíme za vším, o čem dlouhodobě mluvíme a píšeme. Dnes celý tým zahrnuje lidi, kteří by dokázali násobně více, než od voleb zažíváme. 1,8 mil. voličů ANO však karty rozdalo jinak. A zrušení zákazu aut se spalovacími motory a Rudé právo Macinky mi od Motoristů také nestačí.
