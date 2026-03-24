Tarabová (PRO): ANO si hřeje hada na prsou

24.03.2026 9:15 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k zákonu FARA pro kontrolu financí neziskovek

Foto: PRO
Popisek: Právo Respekt Odbornost (PRO)

Zákon FARA, na kterém Jindřich Rajchl pracoval hodiny a hodiny, a z důvodu jeho znalostí, co jsou různé organizace zač, jak jsou propojeny, financovány, co mají za úkol a odkud a kam sahají chapadla chobotnice, byl sepsán s plnou odpovědností. Zákon, který naše země potřebuje jako sůl, a v takové razantní podobě, v jaké byl předložen. Zde platí známé „kdo ví, ten ví“ a podle toho koná.

Přijetí zákona bylo zpomaleno, ne-li zastaveno. ANO tu křičící, dobře organizovanou a hojně médii i dalšími propagovanou strukturu neziskovek a spolků buď podceňuje, nebo ignoruje, nebo je její součástí. Toť otázka.

Vliv všech, kteří se na Letné sešli, je urputný, a hlavně na školách se násobí agitace. Dnešní 15letí a starší budou za 3,5 roku voliči. Vychovávají je pro své záměry. Kdo není schopen si to uvědomit, prohraje!

Ptáte se mne, jestli jsem z ANO zklamaná. NEJSEM. Věděla jsem to, bylo to očividné, a proto jsem před volbami říkala, že pokud ANO získá více než 28 % a nebude mít silnou kontrolu silným klubem SPD s PRO, Svobodnými a Trikolórou, přijde náraz do zdi. Jen pomalejší jízdou než za Fialy.

  • Vojtěch, Plaga na ministerstvech, tudíž Národní očkovací strategie, členství ve WHO, dvojí zdravotnictví, indoktrinace ve školách a Agenda 2030 ve školství pokračují.
  • Ministryně Mrázová plus náměstek Motoristů Wasserbauer urychlují přijetí akceleračních zón a 250m monstra v blízkosti vašich domovů a v lesních oblastech.
  • Kde je slib o konci financování Ukrajiny?
  • Kde je návrat hranice odchodu do penze?
  • Kde je návrat ukradených peněz z valorizace seniorům?
  • Kde je snížení daně z nemovitosti
  • Kde je konec koncesionářských poplatků?
  • Kde je podpora politik Fica a Orbána v EU?
  • Kde je slibovaný boj proti neziskovkám? Ty se mezitím aktivují už pár týdnů po volbách.

Mischel Juliet skvěle shrnula:

Demonstrace v Praze nebyla žádný spontánní projev občanské vůle. Byla to precizně zrežírovaná akce, marketingově zvládnutá na úrovni, za kterou se platí velké peníze. A ty peníze tam byly vidět na každém kroku.

Nešlo o „obranu hodnot“. Šlo o demonstraci síly systému. Vzkaz byl jasný a mířil několika směry zároveň:

  • Směrem k současné vládnoucí politické reprezentaci – na zaběhnuté toky peněz, vlivu a moci se sahat nebude!
  • Směrem k opozici – víme, jak mobilizovat davy a vytvořit tlak a máme na to dostatek prostředků i profesionální marketingové týmy!
  • Směrem k veřejnosti – toto je „realita“, kterou vám ukážeme, ať už je skutečná, nebo ne!

Lidé na Letné? Spíš komparz. Kulisa, která má dodat celé akci legitimitu. Většina z nich vůbec netuší, jaké hry se nad jejich hlavami hrají. Tohle nebyl konec. Naopak. Podobných akcí bude přibývat, protože systém cítí tlak a reaguje přesně tak, jak vždycky – konsolidací moci, demonstrací vlivu a mobilizací zdrojů. A těch má, domácích i zahraničních, víc než dost.

Jestli má někdo pocit, že šlo „jen“ o demonstraci, tak nepochopil základní věc. Byla to ukázka, kdo dosud drží páky a jak je ochotný je použít. A tohle je teprve začátek. Systém se drolí zevnitř. Tlak, chaos a proces hysterizace budou narůstat.“

Jindřich Rajchl a celý tým PRO se snaží věci posouvat. Plníme, co jsme slíbili, a stále si stojíme za vším, o čem dlouhodobě mluvíme a píšeme. Dnes celý tým zahrnuje lidi, kteří by dokázali násobně více, než od voleb zažíváme. 1,8 mil. voličů ANO však karty rozdalo jinak. A zrušení zákazu aut se spalovacími motory a Rudé právo Macinky mi od Motoristů také nestačí.

Psali jsme:

Cvejn (PRO): Jako náhoda to vůbec vypadat nemusí
Rajchl (PRO): Nepatřím mezi ty, co by uhnuli či otočili
Rajchl (PRO): Na které neziskovky míříme
Kaprálová (PRO): Názorově flexibilní kariérní komouši

Radek Rozvoral byl položen dotaz

Vyšetřování bitcoinové kauzy

Píšete o nějakých nestandartních zásazích do vyšetřování. O co jde? Kdo se jich dopustil? V jakém přesně smyslu? Co udělal? Ještě k tomu vydávání. Já chápu, že jste byli proti vydání vašeho předsedy, to podle mě i s politikou souhlasí. Ale jak s výkonem funkce souvisí nevydání Babiše? V tomto případ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Další články z rubriky

Tarabová (PRO): ANO si hřeje hada na prsou

9:15 Tarabová (PRO): ANO si hřeje hada na prsou

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k zákonu FARA pro kontrolu financí neziskovek