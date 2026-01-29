Trikolora: Financujeme si něco, co společnosti škodí

30.01.2026 7:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany ke koncesionářským ppplatkům

Trikolora: Financujeme si něco, co společnosti škodí
Foto: Trikolora
Popisek: Trikolora - logo

Veřejnoprávní média mají dle zákona poskytovat objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů, mají přispívat k právnímu vědomí obyvatel České republiky a mají také dbát na to, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech nebyla jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí.

Česká televize a Český rozhlas tato zákonná ustanovení dlouhodobě nedodržují. Ve svém zpravodajství a publicistice preferují pouze jeden ideový a politický směr a jeho protagonisty ve svém vysílání zvýhodňují. Nositelé jiných názorů jsou selektováni, ostrakizováni, dehonestováni a stigmatizováni. Sečteno podtrženo: Veřejnoprávní média nejsou nezávislým informačním zdrojem, nýbrž propagandistickým nástrojem.

To vše za situace, kdy povinností prakticky všech domácností je platit povinné televizní a rozhlasové poplatky. Financujeme si tak něco, s čím nejen že podstatná část veřejnosti nesouhlasí, ale přímo něco, co společnosti škodí, neboť to narušuje volnou politickou soutěž a ničí demokratický právní řád. Financujeme něco, co společnost rozděluje, namísto aby to bylo jejím spojovníkem.

