Trikolora: Financujeme si něco, co společnosti škodí

Veřejnoprávní média mají dle zákona poskytovat objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů, mají přispívat k právnímu vědomí obyvatel České republiky a mají také dbát na to, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech nebyla jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí.
Česká televize a Český rozhlas tato zákonná ustanovení dlouhodobě nedodržují. Ve svém zpravodajství a publicistice preferují pouze jeden ideový a politický směr a jeho protagonisty ve svém vysílání zvýhodňují. Nositelé jiných názorů jsou selektováni, ostrakizováni, dehonestováni a stigmatizováni. Sečteno podtrženo: Veřejnoprávní média nejsou nezávislým informačním zdrojem, nýbrž propagandistickým nástrojem.
To vše za situace, kdy povinností prakticky všech domácností je platit povinné televizní a rozhlasové poplatky. Financujeme si tak něco, s čím nejen že podstatná část veřejnosti nesouhlasí, ale přímo něco, co společnosti škodí, neboť to narušuje volnou politickou soutěž a ničí demokratický právní řád. Financujeme něco, co společnost rozděluje, namísto aby to bylo jejím spojovníkem.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.