Trikolora: K okopávání kotníků přibývají vizuální marketingové orgie

Trikolora by na přelomu odcházejícího a přicházejícího roku uvítala méně zbytečných projevů od zbytečných politiků. Zvláště pak od těch, kteří nemají co říct, a proto to nahrazují markentingovými přebory. Jediným výsledkem je, že opravdová politika se nadále vyprazdňuje, a k takřka už tradičnímu okopávání kotníků politických soupeřů přibývají v čase sociálních sítí pouze vizuální marketingové orgie.

Pokud za premiéra nehovoří výsledky práce jeho vlády, ani sebelépe postříhané video to nedožene. Ale každý ať činí, co umí. Jestli se chce Petr Fiala v očích soudných občanů nadále zesměšňovat svým chvastounstvím, nadutostí a narcismem, je to jeho věc. K uklidnění rozbouřené společenské atmosféry ale nijak nepřispívá. Za víc slov jeho novoroční marketingový produkt nestojí.

Novoroční projev prezidenta republiky je tradicí, ale prezident České republiky, v tomto případě Petr Pavel, nad jehož hlavou během jeho novoročního projevu vlaje ukrajinská vlajka, je spíše pro ostudu.