Trikolora: Sešel se rok s rokem a ostuda pokračuje

31.08.2025 10:21 | Monitoring

Stanovisko Trikolory k české neúčasti na oslavách SNP

Sešel se rok s rokem, ostuda nejvyšší českých politických funkcionářů pokračuje a Trikolora na svém rok starém stanovisku nemusí měnit, s výjimkou jedné číslovky, ani slovo.

Je to nekonečná ostuda, že ani prezident republiky Petr Pavel, ani předseda Senátu Miloš Vystrčil, ani předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, ani předseda vlády Petr Fiala, že nikdo z našich nejvyšších ústavních činitelů se 29. srpna na Slovensku nezúčastnil oslav 81. výročí Slovenského národního povstání. Je to plivnutí do tváře Slovákům, je to plivnutí do tváře našemu bratrskému národu.

Pavle, Vystrčile, Pekarová Adamová a Fialo, už jste jen pro ostudu. Stydíme se za vás.

Vám, naši milí slovenští bratři, se nejen jménem svým, ale také jménem naprosté většiny našich spoluobčanů za chování našich nejvyšších ústavních činitelů omlouváme. Čas jejich setrvání na nejvyšších postech se naštěstí každým dnem krátí.

Psali jsme:

Stanovisko Trikolory k české neúčasti na oslavách SNP