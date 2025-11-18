Koudelka (Trikolora): Petr Pavel zbaběle lže o Babišově nejmenování premiérem

Slova Petra Pavla
Petr Pavel 17. 11. 2025 podle Novinek.cz řekl: „Andrej Babiš minimálně půl roku tuší, že vyhraje volby, protože průzkumy mu dávaly jednoznačně nejlepší pozici. Ví moc dobře, jaký máme zákon a jaký je evropský zákon o střetu zájmů. Moc dobře věděl celou dobu, že bude-li chtít být premiérem, bude muset řešit střet zájmů. Takže měl spoustu času, aby si promyslel variantu, jak střet zájmů vyřeší. Máme-li s důvěrou jmenovat nového premiéra, je zapotřebí transparentnost. Pokud by Andrej Babiš nebyl schopen uspokojivě vyřešit svůj střet zájmů, pak bych se jeho jmenováním podílel na vzniku protiprávního stavu. To ode mě neočekává ústava ani veřejnost.“. V takovém případě by podle Petra Pavla bylo dobré, aby hnutí jako vítěz voleb nabídlo na post předsedy vlády jiného kandidáta. (ZDE)
Lež č. 1 – evropský zákon o střetu zájmů
Evropská unie nemá pravomoc přijímat zákony. Žádné evropské zákony neexistují, jsou jen nařízení a směrnice. Proto neexistuje žádný evropský zákon o střetu zájmů. To, že hlava státu nezná učivo občanské nauky pro střední školy, je ukázkou nevzdělanosti v dnešní době. Navíc žádné evropské nařízení a směrnice nestanoví podmínky pro výkon funkce předsedy vlády členského státu EU.
Lež č. 2 – údajný střet zájmů budoucího premiéra
Andrej Babiš není ve střetu zájmů ani jako budoucí premiér (ZDE). Náš zákon o střetu zájmů umožňuje členům vlády vlastnit akcie a podíly v obchodních společnostech s výjimkou těch, které vlastní média. Nesmí být jen členy statutárních a dozorčích (kontrolních) orgánů obchodních společností.
Andrej Babiš nepodniká jako fyzická osoba, není členem statutárního orgánu ani dozorčí rady žádné obchodní společnosti. Je prostým vlastníkem akcií, což je v souladu se zákonem, přičemž dotčené akciové společnosti nevlastní média.
To, že Agrofert nebude moci získávat dotace a veřejné zakázky po jmenování Andreje Babišem premiérem, je věci Agrofertu. Nemá to vliv na zákonnou možnost, aby vlastníci jeho akcií byli členy vlády. Pokud prezident možnost nejmenování Andreje Babiše premiérem svádí na zákona o střetu zájmů, lže.
Zbabělost
Prezident republiky nemá ústavní povinnost jmenovat vítěze voleb předsedou vlády. Měl by však být natolik morálně zralý a odvážný, aby řekl pravdu, že nechce toho či onoho, protože s ním politicky nesouhlasí, nebo že dostal takový pokyn od někoho, komu je zavázán. Pokud však není schopen uvést pravdivé důvody a svádí to na údajné znění neexistujícího evropského zákona o střetu zájmů, anebo na neexistující střet zájmů v našem zákoně o střetu zájmů, jde o zbabělost.
Ze strany Petra Pavla jde o projev nechuti jmenovat svého politického soupeře z prezidentské volby premiérem i za cenu, že nebude respektovat výsledky parlamentních voleb, kdy voliči volili ANO právě kvůli Andreji Babišovi.
Právní rozbor najdete ZDE.
Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
Článek byl převzat z Profilu Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
