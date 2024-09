Trikolora k Síkelovu portfoliu

Jozef Síkela, doposud ministr průmyslu a obchodu ve Fialově vládě, bude s největší pravděpodobností evropským komisařem pro mezinárodní partnerství. Co to obnáší? Bude unijní, a tím pádem i naše peníze posílat tu do Afriky, tu do Asie, tu i jinam.

Co k tomu dodat? Znovu navrhovaná předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uštědřila svému eurohujerskému kamarádovi Petru Fialovi, toho času bohužel stále ještě předsedovi české vlády, dokonalý políček.

Můžeme to okomentovat i obráceně. Kdyby to nebylo k smíchu, bylo by to k pláči.