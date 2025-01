Turek (Motoristé): Green Deal byl a je podvod a byl prosazen podvodem

Proč jsou proti mé osobě média tak agresivní? Protože tento největší "tunel" v historii popisuji od doby, kdy ještě nebyl pojmenován, tedy veřejně od roku 2010. V roce 2019 těsně před šílenou covidovou érou byl představen jako oficiální rámec a od té doby nasazen do evropských struktur jako nová osa zla (nicméně to začalo v nultých letech), která nám systematicky zdražuje životy, pomáhá bohatnout Číně a vypíná naše továrny, nebo je přesouvá do cizích rukou.

Zajistila totální závislost na energiích, a proto se ještě pro jistotu za rekordní sumu peněz v Německu předtím vypla jaderná energie, aby se dovážela i od nás. Absence energetické strategie, miliardy (peníze nás všech) politickým a zeleným neziskovkám, to jsou zrůdnosti, které systematicky ničí Evropu, nejkrásnější místo světa, náš starý svět.

Díky za to, že přes to vše za mnou stojíte a že mi neustále dáváte silný mandát proti tomuto bojovat. Ve Washingtonu se tato politika zrušila jedním podpisem, stejně jako jsou jedním podpisem najednou v USA opět dvě pohlaví a končí oficiální klauniáda. I přes neustálé kvičení těchto parazitů, navázaných na neziskovky, uděláme v Evropě stejný proces, jen to bohužel ještě potrvá.

Filip Turek AUTO



