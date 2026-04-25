Turek (Motoristé): Jak nazvat někoho, kdo pobírá vaše peníze a za ně vám škodí?

25.04.2026 16:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zprávě, že nazval úředníky ministerstva parazity

Foto: Zdroj: Filip Turek, FB
Popisek: Filip Turek

Šíří se lež o tom, že jsem nazval plošně úředníky ministerstva parazity, které je potřeba deratizovat. Tak jsem nazval aktivisty, kteří sají peníze vás všech (naopak poškozují práci našich skvělých úředníků) přes neziskovky, schované pod ministerstvy, a za ony prostředky nám všem škodí.

Že je potřeba jim stopnout finance je můj pevný postoj a budeme v tom pokračovat. Například při povodních zemřelo několik lidí, protože aktivistická Duha zamezila stavbě potřebné přehrady. Jak je nazvat? Pokusili se vytvořit prostor pro výstavbu tisíců větrných elektráren i přes naše opačné zadání, a to přes skryté úřednické pozice, a tak jsme jim v tom zamezili.

Trvám na tom, že lidé si nadvládu těchto zelených a bohatě uplácených fanatiků nepřejí. Jak nazvat někoho, kdo pobírá vaše peníze a za ně vám škodí? Nechám se poučit...

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek obsahuje štítky

média , úředníci , Turek , motoristé

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Působí na ministerstvech skrytí aktivisté?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

