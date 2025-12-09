Turek (Motoristé): To jste se všichni zbláznili?

09.12.2025 13:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k "honu na čarodějnice".

Turek (Motoristé): To jste se všichni zbláznili?
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Filip Turek na Národní třídě

Čím jsem "kontroverzní", že to píší progresivistická média na základě dezinformací a že to záměrně a často s porušením zákona papouškuje ztracená ČT? A od kdy mi "cuká pravice", že se nenechám urážet primitivem na Národce, který na mne půl hodiny řval "hajluj ty prase"? Že jsem jako prezident a zakladatel Jaguar klubu v roce 2013 mával na kameru na akci britských aut z Aston Martinu a je z toho vytažen jeden obraz? Všimli jste si za mé působení v Europarlamentu, vážený Dalibore Balšínku, že by mi tam "cukala pravice" při všech mých projevech, práci v delegacích, nebo jsem snad pronesl něco kontroverzního a radikálního ve třech nejvýznamnějších výborech mimo boje proti Green Dealu? Hlasoval jsem v Europarlamentu nějak nepřijatelně? To jste se všichni zbláznili? Díky komoušům a náckům do teď část mé židovské rodiny žije raději v Americe a docela bych ocenil, kdyby se aspoň pravicová část novinářů začala chovat normálně.

Mgr. Filip Turek

