Turek (Motoristé sobě): Veřejné ztrapňováni se při hře na vojáčky ze strany bezzubé instituce

90 % času se Europarlament zabývá prohlášeními bez jakékoli právní závaznosti a na potřebnou práci není čas - účelem je zviditelňování se předkladatelů. Tyto prohlášení záměrně obsahují ideologické nesmysly "liberálních" progresivistů, aby bylo možné mediálně a společensky likvidovat racionální opozici, která logicky pro nesmysly hlasovat nebude.

Pro ty méně chápavé ještě jednou, ani v jednom z těchto hlasování SE NEHLASOVALO PRO, NEBO PROTI POMOCI UKRAJINĚ, ale pouze pro, nebo proti tomu jaké jako Europarlament uděláme prohlášení o dané situaci.

Všichni jsme věděli, že rezoluce opět projde, že nemá žádnou závaznost krom veřejného ztrapňováni se při hře na vojáčky ze strany bezzubé instituce a diplomatické provokace, která může konflikt maximálně tak vyhrotit (životy a domovy předkladatelů to stát nebude) a ty, kteří tak moc pomáhají Ukrajině jako my všichni, znechutit. Je děsivé a smutné jakou fraškou je dnešní politika. Vzhledem k tomu, že umím číst a přemýšlet v souvislostech, pro výzvu levičáků, kteří o konfliktu nic neví, stejně jako o geopolitice, bezpečnosti, vojenství a mezinárodních vztazích, nemohu se podepsat pod něco, co nikomu nemůže pomoci a co bez zodpovědnosti vyzývá k plošnému posílání čtvrt procenta HDP směrem k UA (když nemáme ani na 2% směrem do NATO) a snaží se konflikt eskalovat bez schopnosti akceptovat smysl rezolucí (diplomatický význam). Existence diplomacie tkví v tom, pokoušet se v takových situacích o příměří a hledání dohody (opět se najde hlupák, který ani nezná rozdíl mezi mírem a příměřím). Snad běžní občané jsou stále samostatně uvažující bytosti...

Cílem má být chránit životy a bránit dalším astronomickým škodám. Díky naší propagandě obětujeme rádi z pohodlí svých křesel, s kaviárovým chlebíčkem v hubě a za životy těch nejprostších a nejchudších Ukrajinců/Rusů (najdi 10 rozdílů) cokoli, abychom dělali pořádek na území bývalého Sovětského svazu za každou cenu.

Filip Turek AUTO



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky