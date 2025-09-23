Udženija (ODS): Praha spouští nepřetržitou pěstounskou pohotovost

Nová služba zajišťuje, že v případě nenadálé krizové situace, kdy dítě nemůže zůstat ve své biologické rodině, je okamžitě k dispozici bezpečné náhradní rodinné zázemí. Permanentně jsou připraveny tři pohotovostní pěstounské rodiny schopné dítě přijmout na dobu nezbytně nutnou. Díky tomu odpadá složité a zdlouhavé hledání volné kapacity v běžných pěstounských rodinách či zajišťování krizového umístění do ústavní péče.
„Děti, které se ocitnou v krizových situacích, musí být odebrány z rodiny nebo nastane jiná mimořádná situace, kdy zůstanou samy bez péče, potřebují co nejrychleji bezpečný domov, pochopení a lásku. Právě pěstouni jim dokážou nabídnout nejen péči, ale také stabilitu, pocit bezpečí a jistotu, že nejsou na své trápení samy. Za to jim patří velký obdiv a poděkování nás všech,“ říká Alexandra Udženija, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Financování služby je zajištěno prostřednictvím Sociálního nadačního fondu hl. m. Prahy, což umožňuje stabilní a dlouhodobé fungování systému. „Výhodou systému je, že pohotovostní rodina může přijmout dítě i tehdy, pokud již o jiné dítě pečuje. Celkem je do projektu zapojeno 19 rodin, které zajišťují pohotovost i následnou péči,“ dodává náměstkyně primátora Alexandra Udženija.
Spuštění pěstounské pohotovosti v režimu 24/7 a dlouhodobá podpora rodin přes Sociální nadační fond jsou dalším střípkem do mozaiky, díky které Praha zajišťuje, že děti v náročných situacích i jejich pěstouni dostávají potřebnou péči a podporu. Nová služba pěstounské pohotovosti zároveň reaguje na aktuální změny v legislativě týkající se zákazu umisťování dětí mladších tří let do ústavní péče a povinnosti zajistit jim neodkladně náhradní rodinnou péči. Nový systém také významně zkvalitní úroveň sociálně-právní ochrany dětí na území hlavního města.
Sociální nadační fond hl. m. Prahy má také Program podpory pěstounů, kde mohou pěstouni žádat o příspěvky například na volnočasové aktivity dětí, doučování, kurzy, letní tábory, právní služby, terapeutickou podporu, profesní rozvoj pěstounů a na mnoho dalších aktivit. Tento program využilo už bez mála 500 pěstounských rodin. Více informací je možné nalézt v Pravidlech programu ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV