Urban (ČSSD): Lepší ČSSD je možná

Nemá cenu se stále dokola zabývat otázkou, proč volby dopadly jednociferným výsledkem. Určitě se najde mnoho generálů, kteří by mnohé udělali jinak. Musíme si však uvědomit, že i politická strana má své chyby. A je nejvyšší čas se z nich poučit.

Je potřeba zvednout hlavu a jít dál. Čeká nás totiž důležitý volební rok. V Kraji Vysočina máme mnoho starostů a místostarostů, kteří budou obhajovat své posty v podzimních komunálních volbách. V řadách sociální demokracie najdeme také řadu schopných a aktivních lidí, kteří by měli dostat šanci na předních místech kandidátky.

Při diskusi s našimi členy na okresních konferencích je znát odhodlání pomoci ČSSD se opět postavit na nohy a pomáhat občanům našeho kraje. Snáze to půjde, pokud se budeme moci opřít o aktivní a zároveň i nové členy. Zapojením neokoukaných tváří lze v komunální politice prorazit.

ČSSD má před sebou mimořádný sjezd. Očekávají se velké změny. Kraj Vysočina by přitom měl mít svého zástupce v nejužším vedení strany. Nově zvolené vedení strany musí začít pracovat na obnovení důvěryhodnosti a zároveň připravit sociální demokracii na komunální volby. Důležitou součástí lepší ČSSD bude vnitrostranická diskuze, kdy bude brán zřetel na každý názor.

V tomto roce si také připomeneme odkaz 140 let existence ČSSD. Jde o historickou značku, kterou musíme nyní pozvnést. Jak na to? V první řadě jde o kvalitní program zaměřený na nejpotřebnější, propracovanější politický marketing a prezentaci strany navenek. Chce to i odvahu pojmenovávat problémy pravými jmény a řešit je.

Základním programem sociální demokracie bylo, je a bude zlepšování kvality života a životní úrovně lidí. To představuje stranu sociálně demokratickou, která může být lepší.

