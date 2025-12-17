Rajchl (PRO): My máme jen tři možnosti

Německý automobilový gigant Volkswagen uzavře výrobní závod v Německu poprvé ve své 88leté historii. Továrna v Drážďanech, která od svého otevření v roce 2002 vyrobila téměř 200 000 vozů, bude uzavřena kvůli hospodářské a energetické krizi. Změny jsou součástí dohody uzavřené s odbory v loňském roce, která povede také k propuštění 35 000 pracovních míst u značky Volkswagen v Německu.
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Evropa jde díky zeleným šílencům zu grunt. My máme jen tři možnosti:
- zastavit je na evropské úrovni (za současné konstelace velmi nepravděpodobná až nerealizovatelná varianta)
- skočit do propasti s nimi
- dát dohromady státy střední a jihovýchodní Evropy a jít vlastní cestou
Pro kterou variantu bych hlasoval já, je zcela nabídledni. Otázkou je, zda ji u nás podpoří většinová část našich spoluobčanů, či zda pod vlivem mainstreamové propagandy hlásající do všech stran, že Brusel je jedinou zárukou prosperity a míru, spíše půjdou jako ovce poslušně v řadě na porážku.
Máme to vše ve vlastních rukou. Jediné, co nyní potřebujeme, je sebevědomí a odvaha.
JUDr. Jindřich Rajchl
autor: PV