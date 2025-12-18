Zelenskyj přijede dohlédnout, abychom mu dali peníze

Ukrajinské síly ve čtvrtek zaútočily na ruský přístav Rostov na Donu. Podle deníku The Kyiv Independent a The Guardian se ukrajinským dronům údajně podařilo zasáhnout ruský ropný tanker. Agentura Reuters píše o zásahu „nákladové lodi“.
O zásahu záchranných složek při hašení požáru tankeru informoval na Telegramu starosta Alexander Skryabin. Při útoku údajně došlo ke zraněním i úmrtí několika členů posádky. Zasaženy měly být také části rozestavěného výškového domu ve městě a dva soukromé domy v okolí. Úniku ropy se podařilo zabránit, ujistil starosta Skryabin.
Ukrajinská armáda se k útoku na ruský přístav zatím nevyjádřila. Podle deníku The Kyiv Independent to však zapadá do širší kampaně Kyjeva proti ruské ropné infrastruktuře a stínové flotile ruských tankerů.
V posledních týdnech Ukrajina opakovaně útočila na ruské tankery. Dne 10. prosince měly ukrajinské námořní drony zasáhnout ropný tanker Dashan a 28. listopadu měly ukrajinské drony zasáhnout tankery Kairos a Virat v Černém moři u pobřeží Turecka.
Rozhodnutí o financování Ukrajiny
Evropská unie dnes bude rozhodovat o tom, jak financovat Ukrajinu v letech 2026 a 2027, aby mohla pokračovat ve své obraně proti Rusku. Diskutovány jsou tři možnosti.
První z variant je, že by si Evropská unie půjčila peníze proti záruce z rozpočtu EU a ty poskytla Ukrajině.
Druhou variantou je, aby jednotlivé státy, které budou ochotné, samy získaly potřebné prostředky na finančních trzích a poslaly je Kyjevu.
Za nejrealističtější možnost je nicméně dle agentury Reuters považováno využití zmrazených ruských aktiv v Evropské unii v hodnotě 210 miliard eur jako základ pro půjčku Kyjevu. Překážkou pro využití ruských aktiv je Belgie, která drží většinu těchto ruských aktiv a požaduje záruky, že v případě úspěšných ruských žalob u mezinárodních soudů nezůstane sama s případnými náklady.
Summitu v Evropské unii se plánuje zúčastnit také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
„Výsledek tohoto setkání – výsledek, kterého Evropa dosáhne – musí Rusku dát najevo, že jeho snaha pokračovat ve válce i v příštím roce je zbytečná, protože Ukrajina bude mít podporu. To záleží výhradně na Evropě; Evropa musí učinit toto rozhodnutí,“ uvedl Volodymyr Zelenskyj na X.
Tomorrow, European leaders are meeting in Brussels. It will be a very important meeting. The outcome of this meeting – the result Europe produces – must make Russia feel that its desire to continue the war next year is pointless, because Ukraine will have support. This rests… pic.twitter.com/ke7p6knPbl— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) December 17, 2025
