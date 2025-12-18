Zelenskyj přijede dohlédnout, abychom mu dali peníze

18.12.2025 7:50 | Zprávy

Ukrajinské drony v noci na 18. prosince zaútočily na ruský přístav Rostov na Donu, útok si vyžádal oběti. Spekuluje se o zásahu ropného tankeru coby pokračování útoků na ruskou stínovou flotilu. Kyjev se k útoku zatím nevyjádřil. Mezitím se na půdě Evropské unie bude jednat o možnostech financování Ukrajiny a zmrazených ruských aktivech.

Zelenskyj přijede dohlédnout, abychom mu dali peníze
Foto: Youtube
Popisek: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj promluvil k národu

Ukrajinské síly ve čtvrtek zaútočily na ruský přístav Rostov na Donu. Podle deníku The Kyiv Independent a The Guardian se ukrajinským dronům údajně podařilo zasáhnout ruský ropný tanker. Agentura Reuters píše o zásahu „nákladové lodi“.

O zásahu záchranných složek při hašení požáru tankeru informoval na Telegramu starosta Alexander Skryabin. Při útoku údajně došlo ke zraněním i úmrtí několika členů posádky. Zasaženy měly být také části rozestavěného výškového domu ve městě a dva soukromé domy v okolí. Úniku ropy se podařilo zabránit, ujistil starosta Skryabin.

Ukrajinská armáda se k útoku na ruský přístav zatím nevyjádřila. Podle deníku The Kyiv Independent to však zapadá do širší kampaně Kyjeva proti ruské ropné infrastruktuře a stínové flotile ruských tankerů.

V posledních týdnech Ukrajina opakovaně útočila na ruské tankery. Dne 10. prosince měly ukrajinské námořní drony zasáhnout ropný tanker Dashan a 28. listopadu měly ukrajinské drony zasáhnout tankery Kairos a Virat v Černém moři u pobřeží Turecka.

Rozhodnutí o financování Ukrajiny

Evropská unie dnes bude rozhodovat o tom, jak financovat Ukrajinu v letech 2026 a 2027, aby mohla pokračovat ve své obraně proti Rusku. Diskutovány jsou tři možnosti.

První z variant je, že by si Evropská unie půjčila peníze proti záruce z rozpočtu EU a ty poskytla Ukrajině.

Druhou variantou je, aby jednotlivé státy, které budou ochotné, samy získaly potřebné prostředky na finančních trzích a poslaly je Kyjevu.

Za nejrealističtější možnost je nicméně dle agentury Reuters považováno využití zmrazených ruských aktiv v Evropské unii v hodnotě 210 miliard eur jako základ pro půjčku Kyjevu. Překážkou pro využití ruských aktiv je Belgie, která drží většinu těchto ruských aktiv a požaduje záruky, že v případě úspěšných ruských žalob u mezinárodních soudů nezůstane sama s případnými náklady.

Summitu v Evropské unii se plánuje zúčastnit také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Výsledek tohoto setkání – výsledek, kterého Evropa dosáhne – musí Rusku dát najevo, že jeho snaha pokračovat ve válce i v příštím roce je zbytečná, protože Ukrajina bude mít podporu. To záleží výhradně na Evropě; Evropa musí učinit toto rozhodnutí,“ uvedl Volodymyr Zelenskyj na X.

 

 

Psali jsme:

Metnar sundal vlajku, Zdechovský už křičí. Ale pochvala přišla
„Nakonec Němce do války dožene.“ Obava z Merze
„Rychlý konec Evropy.“ Drulák ke snům o válce
O krok blíž k totalitě. EU uvalila sankce na švýcarského plukovníka

 

Zdroje:

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Alena Kratochvílová

