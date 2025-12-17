Gregorová (Piráti): Poslanci finálně schválili konec dovozu ruského plynu

18.12.2025 9:15 | Monitoring

Europoslanci potvrdili konec dovozu ruského zkapalněného plynu (LNG) do ledna 2027 a konec plynu přes ropovody o 9 měsíců později.

Gregorová (Piráti): Poslanci finálně schválili konec dovozu ruského plynu
Foto: Interview ČT24
Popisek: Markéta Gregorová

Na dohodě mezi Parlamentem, Radou a Komisi pracovala v roli stínové zpravodajky také pirátská europoslankyně Markéta Gregorová, podle které jde o historický úspěch.

„Evropa konečně ukončí svoji závislost na ruském plynu, čímž zvýší nejenom svoji energetickou nezávislost, ale také svoji bezpečnost. Vypnutím kohoutů také snížíme příjmy do Putinova válečného rozpočtu skoro o miliardu eur měsíčně. Společně dokážeme to, co žádný členský stát sám nezvládne. Mrzí mě ale, že u ruské ropy postupujeme pomaleji, než by si Ukrajina zasloužila. Nic totiž není ‚levné‘, pokud je to zaplaceno lidskými životy, mírem, mezinárodním právem a demokracií,“ říká Gregorová.

Anketa

Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?

95%
3%
2%
hlasovalo: 5897 lidí

Rozšíření zákazu o ropu bylo jedním z důležitých vyjednávacích bodů, což se do parlamentní pozice návrhu podařilo prosadit Gregorové. „Bohužel zástupci Rady a Komise zákaz ropy v tomto nařízení nepodpořili. Po našem intenzivním tlaku se nicméně podařil prosadit alespoň písemný závazek Komise, která samostatný zákon připraví na začátku příštího roku. Komise již vydala prohlášení, které bude zveřejněno společně s nařízením, kde se k zákazu ropy hlásí nejpozději do konce roku 2027,” doplňuje Gregorová.

Europoslankyně Gregorová prosazovala také posunutí zákazu dovozu ruského zkapalněného plynu (LNG) o celý rok oproti návrhu Komise, a to již na 1. ledna 2027. „To je ohromný úspěch, protože právě LNG je hlavní způsob, jakým se ruský plyn dostává na evropský trh. Co se týká konce dovozu plynu přes ropovody, ten skončí za podmínek dostatečně naplněných zásobníků do 30. září 2027, tedy o tři měsíce dřív, než návrh původně plánoval,” dodává Gregorová, která na návrhu pracovala jako stínová zpravodajka ve výboru pro mezinárodní obchod (INTA).

Ve finálním textu nařízení nakonec nejsou výjimky pro Maďarsko a Slovensko. „Jsem ráda, že jsme nakonec jejich tlaku ododali. Ačkoli mě mrzí i tak silný tlak mnohých členských států na různá zpoždění. Měli bychom se snažit dojít ke společnému cíli co nejrychleji,” uzavírá Gregorová.

Mgr. Markéta Gregorová

  • Piráti
  • Pro kontakt použijte marketa.gregorova@europarl.europa.eu.
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Gregorová (Piráti): Obrátila jsem se na Evropskou komisi stran Babiše
Gregorová (Piráti): Takovou společnost odmítáme
Gregorová (Piráti): Noční trialog rozhodl o konci závislosti na Rusku
Gregorová: Evropský štít demokracie je zklamání

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

energie , EP , piráti , plyn , Rusko , Gregorová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Zvýší ukončením nákupu ruského plynu Evropa svoji energetickou nezávislost?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Nelegální migrace

Myslím, že proti jsou snad všichni, ale nikdo si nedokáže poradit s tím, jak ji zastavit. Jaké je vaše řešení? Linda

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zbytečné chyby při topení v krbových kamnechZbytečné chyby při topení v krbových kamnech Zdánlivě zdravé ovesné vločky se mohou pěkně vymstítZdánlivě zdravé ovesné vločky se mohou pěkně vymstít

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Gregorová (Piráti): Poslanci finálně schválili konec dovozu ruského plynu

9:15 Gregorová (Piráti): Poslanci finálně schválili konec dovozu ruského plynu

Europoslanci potvrdili konec dovozu ruského zkapalněného plynu (LNG) do ledna 2027 a konec plynu pře…