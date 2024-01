Urbanová (STAN): Hnulo mi žlučí, jak velké máte papalášské manýry

reklama

Jsem fakt naštvaná. Kolega a člen bezpečnostního výboru z hnutí ANO, pan poslanec Jiří Mašek, sdílel rozhořčený status s nadpisem “TOHLE OPRAVDU MYSLÍTE MINISTŘE VÁŽNĚ?” a navzdory očekávání, že nějaký ministr opravdu něco zásadního provedl, se v textu dozvíte, že hlavní výčitka pana Maška směrem k ministru vnitra je toto:

“Může pan ministr vysvětlit, proč má Policie KPŘ Praha tiskovou konferenci k vyhodnocení zásahu při tragické události na Filozofické fakultě již v úterý 9. ledna ve dvě hodiny odpoledne v budově pražského krajského ředitelství, když výbor pro bezpečnost, kde to ministr a policejním prezidentem měli přednostně předložit, bude až 11. ledna?”

Včera jsem to sdílela na twitteru s tím, že mě naprosto fascinuje to přesvědčení, že má na něco nárok dřív, než má veřejnost, normální lidé, kteří to třeba dodnes těžko nesou. Nutno říct, že Policie ví co dělá u té komunikace, bylo to vidět na tiskovce hned druhý den, a je lepší, když řekne něco co nejdříve ona, než abych furt četla spekulace na téma “proč zabil otce” nebo “pachatel byl Ukrajinec, ale média o tom lžou” případně časový harmonogram zásahu, který unikl a je nám předkládán aniž by lidi rozuměli, o jakých systémech se tam píše. A co jsem se v tom vlákně pak nedozvěděla od poměrně intenzivních anonymních účtů? Pojďme si to rozebrat tzv. elektronickou tužkou Barbory Urbanové.

POLICIE NEMÁ PRÁVO TU ZPRÁVU ŘÍCT DŘÍV LIDEM NEŽ POSLANCŮM VÝBORU

Nesmysl. Ten výbor samozřejmě projednává krom jiného i dění v zemi, aktuální situaci, předvolává si ministra vnitra, který ty věci vysvětluje, většinou tam sedí i zástupci Policie, to se všechno děje. Navíc se to všechno STANE. To, že si Policie svolá tiskovou konferenci kvůli komunikaci navenek s tím vlastně ani nemusí souviset, na tom výboru se může informovat detailněji, poslanci (na rozdíl od té veřejnosti, bohužel) budou mít právo se ptát, nějaké informace i požadovat do budoucna.

TAK TO TEN VÝBOR MŮŽETE ROVNOU ZRUŠIT, KDYŽ HO NEPOUŽÍVÁTE K ČEMU JE

Well, od toho tu zaprvé není, zadruhé výbory projednávají také zákony, přeci jen, bavíme se o moci zákonodárné.

VÝBOR VYDÁVÁ DOPORUČENÍ ÚŘADŮM, KDYŽ TA TISKOVKA PROBĚHNE PŘED TÍM, TO DOPORUČENÍ BUDE K NIČEMU

Well… já fakt doufám, že tu nemáme výbor od toho, aby doporučoval Policii ČR co má říkat na tiskovce. Normálně bych se rozesmála, ale spíš se mi chce plakat. Jasně, i o komunikaci o té tragédii se musí na tom výboru mluvit, třeba vyvracení lží o tragédii nebo zda se daří zabránit glorifikaci pachatele, očekávala bych ale teda, že bude převažovat debata odborná - já nevím, třeba o zbraňové legislativě, dalších cvičení sboru, já fakt doufám, že tam nebude třeba 2 hodiny diskuze na téma “tenhle tweet je moc”. Že Policie ČR není tak úplně úřad (bezpečnostní sbor) dávám stranou.

JSTE AROGANTNÍ, POČKEJTE AŽ BUDETE V OPOZICI

Ano, na tento argument jsem čekala. A ano, hádáte správně, přijde dvojí metr. My se tady hádáme o tiskovce s informacemi o vyšetřování tragédie (že je hnus používat slova jako “předpremiéra”, pane kolegu Mašku, dávám opět stranou, že vám sakra není hanba všichni víme), ale když se jednalo o odvolání šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů (za situace, kdy se vyšetřovala kauza premiéra Babiše), pro které existuje zákonem daný postup (a Bezpečnostní výbor se o tom DLE ZÁKONA VÝSLOVNĚ MUSÍ INFORMOVAT), byl to Andrej Babiš, kdo to porušil a na nějaký výbor se vyprdnul aby později na ten výbor teda milostivě přišel a proces tak trošku obešel. Jo a strašně důležitá věc - premiér tehdy šéfa GIBS odvolával za situace, kdy jeho vláda neměla důvěru sněmovny. V takové my se teda díky bohu nenacházíme a v zákoně není nikde napsáno, že se z jakéhokoliv zákroku či šetření Policie bezpečnostnímu výboru musí nejdříve zpovídat a pak teprve si svolat tiskovku.

Mám tady tedy takový nápad na cvičení pro kolegy z bezpečnostního výboru za hnutí ANO. Hnulo mi žlučí, jak velké máte papalášské manýry a jak moc je vyosená celá ta debata, jak moc se lidi nebojí manipulovat fakty a jak moc se nebojíte zneužívat tragédie pro boj s vládou. Chucpe se tomu říká.

Ing. Barbora Urbanová STAN



