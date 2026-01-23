Urbanová (STAN): Pokroucené argumenty i zjevné lži zemědělské lobby

Až si někdo zas bude stěžovat, že je Evropa slabá, vzpomeňte si, že jí slabou dělají ti, kteří si na to stěžují. Vysvětlím.
Evropský parlament odhlasoval, aby unijní Soudní dvůr (SDEU) přezkoumal, zda není obchodní dohoda EU-Mercosur v rozporu s evropskými smlouvami. Mercosur (oficiálně Společný trh jihu, španělsky Mercado Común del Sur) je nejdůležitější hospodářské a politické sdružení v Latinské Americe. Pro zjednodušení si ho můžete představit jako takovou „jihoamerickou variantu“ rané Evropské unie.
Na první pohled to zní jako právní formalita, ale v realitě je to obrovský problém. Přezkum může trvat měsíce, ale i dva roky – a takové zdržení může celou dohodu definitivně pohřbít.
Většina europoslanců bohužel podlehla pokrouceným argumentům i zjevným lžím zemědělské lobby.
Z pohledu Česka je to naprosto nepochopitelný krok. Naše pozice byla jasná: dohodu podpořit. Tato shoda v ČR panovala jak za vlády Andreje Babiše, tak za vlády Petra Fialy. Přesto se europoslanci hnutí ANO při hlasování zdrželi. Hlasovali tak proti zájmům vlastní země i proti vůli české vlády. A je paradoxní, že všichni europoslanci ANO podepsali původní návrh na zaslání dohody k soudu.
Podobně se zachovala i Markéta Gregorová, která nehlasovala vůbec. I když se tím ona i zástupci ANO pokusili postavit iracionalitě svých vlastních frakcí (Zelených a Patriotů), pro záchranu dohody to nestačilo. ANO tak v této turbulentní době zbytečně oslabilo pozici Evropy. A tohle chci vypíchnout: právě v dnešní době, kdy je tolik třeba odvaha, nestačí se zdržet, vytáhnout kartu a tak se něčemu "stavět". To je sakra málo!
Proč je dohoda EU–Mercosur správným krokem?
Obrovský trh a suroviny: Vytváříme partnerství pro trh o velikosti 700 milionů lidí. To znamená snížení překážek pro naše firmy a hlavně zajištění přístupu k vzácným materiálům, které nutně potřebujeme pro naši moderní ekonomiku.
Strategická nutnost: V době, kdy USA pod staronovou administrativou vystupují jako stále méně spolehlivý obchodní partner, si nemůžeme dovolit závislost na jednom směru. Odpor proti hledání nových partnerství je za této situace mimořádně škodlivý.
Český export: Pro naši zemi to znamená úspory a podporu pro tisíce firem, zejména těch malých a středních. Jde o zakázky v průmyslu, strojírenství i automotive.
Zemědělci jsou chráněni: Obavy ze zaplavení trhu levným masem jsou liché. Dohoda obsahuje kvóty a silnou ochrannou doložku pro okamžitý zásah. Například kvóty na hovězí odpovídají jen 1,6 % celkové produkce EU. Všechny dovozy navíc musí splňovat přísné unijní standardy.
Co dál? Právně je celá věc rozdělená na dvě části. Existuje čistě obchodní dohoda, která nepotřebuje souhlas všech národních států. Evropská komise má pravomoc začít ji aplikovat předběžně, ještě před rozhodnutím soudu. Vzhledem k tomu, jak moc nás tohle zdržení oslabuje, by Komise měla tuto možnost jednoznačně využít.
Evropa nesmí být skanzenem, který se bojí světa. Musí být hráčem, který určuje pravidla.
