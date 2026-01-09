Urbanová (STAN): S tím hnusem, co běžně šíří z PRO, nesouhlasí všichni

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k přestřelce na sociální síti s představiteli stany PRO a jejími příznivci.

Urbanová (STAN): S tím hnusem, co běžně šíří z PRO, nesouhlasí všichni
Předverejší příspěvek ať komentujete a nahlašujete Rajchla, který poštval svůj dav se slovy “nepostavil ani psí boudu” a “indoktrinovaný pseudointeligent” na novináře, který napsal článek, měl dohru až u paní Tarabové z PRO. Pod tímto příspěvkem jsem se jí vyjádřila, už to nemůžu najít, takže mě zablokovala zřejmě (což já dělám za sprostoty, sprostá jsem tam nebyla, jen jsem napsala, že lže, protože jsem nenapadla vzhled páně Rajchla, to já nedělám).

Dodnes to považuju za správné. Rajchl, Tarabová i další potřebujou vědět, že s tím hnusem, co běžně šíří, nesouhlasí všichni. Žijou si podle mě v bublině, kdy si myslí, že je celej svět na jejich straně. No, není. A někomu přijde dokonce odporný to, že si paní Tarabová v tomhle postu vzala na pomoc i zmínku o otci toho novináře, což nikdo z nás nemůže ověřit, že. To už je naprosté chucpe, prej že podporují tradiční rodiny a pak jednu veřejně rozeštvávají. Fuj!

Tak děkuju všem, že jsme se nenechali, odvaha se cení.

Ing. Barbora Urbanová

  • STAN
  • poslankyně
