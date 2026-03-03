Pospíšil (TOP 09): Zlomená zvířata s prázdným výrazem

Přátelé,
zkraje podzimu loňského roku v médiích zarezonoval případ veterinární inspektorky, kterou napadla smečka psů plemene cane corso ve chvíli, kdy v chovu s dalšími úředníky prováděla šetření pro podezření z týrání zvířat. Zranění paní inspektorky byla taková, že si vyžádala dokonce i její hospitalizaci v nemocnici. Jak úřady, tak policie se zaobíraly nejen incidentem, ale nadále se řešil i chov psů jako takových.!?
Před několika dny konečně došlo k úřednímu odebrání psů z rukou majitelů. Jejich stav byl ale v tu chvíli naprosto tristní a zoufalý. Byli vyhublí až na kost, většina z nich ustrašených, těla měli viditelně posetá jizvičkami, zřejmě ze vzájemných šarvátek. Srst jim otřesně čpěla zápachem čpavku z výkalů, ve kterých žili.
Zlomená zvířata s prázdným výrazem….
O psy se nyní stará několik útulků napříč celou Českou republikou. Bylo totiž extrémně složité najít kapacity, kam by se odebíraní cane corso s pověstí útočících rváčů mohli přesunout. Na pomoci psům se podílelo vícero lidí a všem patří velké díky! Já chci ale obrovsky poděkovat především útulku AniDef - útulek Žim ,který si nejenže vzal několik psů do své péče, ale především pomohl s jejich následným převozem po republice! Obdobně zásadní byla pomoc Útulek pro zvířata v nouzi Plzeň,kteří vyšli vstříc naší prosbě a také přijali hned několik psů. Moc děkuji i Psí útulek U Šmudliny Tachov-Vítkov a Pet Heroes , kteří jako první nabídli své kapacity.
Práce útulků, kteří se starají o týraná zvířata si moc vážím. Vždycky a za každých okolností stojí na straně zvířat, dělají pro ně maximum možného, zajišťují jim špičkovou veterinární péči, aby je podpořili v jejich boji o návrat do života, hojí nejen jejich tělo, ale i duši. Nevybírají si komu pomohou, ale pomáhají prostě těm, co pomoc potřebují.
Bez tak profesionálních a kvalitních útulků by nebylo možné týraným zvířatům pomáhat. Moc díky za to co děláte a na jaké úrovni to děláte!
Případ jako takový je nadále v šetření úřadu, veterinární správy i policie. Já jen doufám, že lidé, kteří dovedli psi do tohoto zoufalého stavu, budou potrestáni, co nejpřísněji to bude možné!
Pro mě je tento případ je další z řady těch, kdy jde o naprostou absenci zodpovědnosti a sebereflexe na straně majitelů. Ať už jde o výběr plemene, které si vybrali, včetně jejich snadné dostupnosti do nezodpovědných rukou, tristní životní podmínky, které jim přichystali, nebo jejich výchova.
A také se znovu ukazuje, že jestliže chce stát doopravdy pomáhat týraným zvířatům, musí se celý systém stávající pomoci razantně proměnit! Obce i veterinární správy potřebují ve všech směrech posílit a podpořit. Je třeba také zásadně proměnit systém propadnutí i financování péče o zajištěná týraná zvířata a vytvořit takové podmínky, které usnadní úřadům i útulkům práci v terénu!
