Vachatová (Trikolóra): Demagog.cz – neziskovka, která nám bude určovat, co na Facebooku nemáme vidět

reklama

Minulý týden Facebook avizoval spolupráci se spolkem Demagog.cz na ověřování pravdivosti publikovaného obsahu v České republice. Facebook totiž nabyl dojmu, že může rozhodovat o tom, které příspěvky jsou, a které nejsou pravdivé, a tak povolal spolek Demagog.cz na pomoc. Princip je jednoduchý, pokud Demagog.cz vyhodnotí, že publikujete příspěvek, jenž spolek označí za nepravdivý, Facebook omezí jeho šíření. Takový příspěvek se Vašim přátelům nejspíš na zdi nezobrazí, a pokud ano, pak ponese nálepku nepravdivého či zavádějícího obsahu. A ruku na srdce, kdo by sdílel obsah s nálepkou zavádějící, který by se nikomu stejně nezobrazil?

Demagog.cz si bude na Facebooku sám vybírat obsah, který bude ověřovat

"Obsah k ověření si vybíráme sami. Facebook nám poskytuje doporučení podle relevance a zpětné vazby uživatelů a je na nás, jestli si z nich vybereme, nebo si dohledáme jiný zajímavý obsah. Budeme si přitom vybírat naším standardním způsobem věci z různých politických směrů, které zasahují do české politické diskuse." Tým Demagog.cz

Nebudu se nyní pouštět do polemiky o pravdě, rozhodně ale zbystřuji ve chvíli, kdy se dozvídám, že Demagog nemá od Facebooku nastavená žádná pevná a jasně daná pravidla, které příspěvky a obsah kontrolovat, a který ne. Spolek si totiž podle vlastních slov bude sám rozhodovat o tom, jaký obsah bude ověřovat, a tudíž nepřímo i rozhodovat o tom, jaký příspěvek před vámi Facebook skryje, a který naopak nabídne ke čtení. Pokud by se tedy čistě teoreticky v Demagogu rozhodli, že budou ověřovat výroky politiků jen z určitých politických stran, případně by stranili nějakému politickému subjektu, stačilo by výroky konkurenčních politiků označovat za zavádějící či nepravdivé, a omezovat tak jejich dosah. Ale to by se přece nemohlo stát, možná namítnete. Demagog bude nejspíše nějaká vážená nezávislá a apolitická instituce, které jde o dobro nás všech. Bude nás to sice stát trochu té svobody slova, co bychom ale pro pravdu neudělali. Všichni navíc předpokládáme, že spolek, který si uzurpuje v rámci sociálních sítí vcelku obrovský prostor k ovlivňování veřejného mínění, jistě spravují nějací zkušení, vzdělaní a nezávislí lidé, kteří to se svobodou slova a demokracií myslí opravdu dobře. Tak se na to pojďme podívat.

Natálie Vachatová Trikolóra



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Šéfem Demagoga byl ještě do března tohoto roku nynější koordinátor Pirátů

Chci-li posuzovat, co je, a co není pravda, myslím, že zásadní je zajistit určitý všeobecný rozhled a názorovou i společenskou pluralitu nebo alespoň apolitičnost. Vedoucím koordinátorem fact-checkingu (jak se dnes nově říká omezování svobody slova) neboli šéfem Demagoga, byl ještě letos Pavel Buršík. Pavel Buršík je také dlouholetý sympatizant Pirátské strany, který nyní po odchodu z Demagoga působí jako pražský koordinátor dobrovolníků starající se o nováčky a organizaci akcí pro Piráty. Přivádí mě to k otázce, zda člověk, který se otevřeně hlásí k určité politické straně, má rozhodovat o výrocích konkurenčních stran, ale i politiků, s nimiž osobně sympatizuje. Podle mě nemá.

Průměrný věk cenzorů nepřesahuje 30 let, dokončené vysokoškolské vzdělání nemá ani čtvrtina z nich

Původně studentský projekt Demagog funguje od roku 2012, samotný spolek byl založen až v roce 2016. Zajímavé je, že spolek, jehož členové byli vesměs studenti či čerství absolventi vysokých škol, tak či onak lidé od 20 do 30 let bez větších životních či profesních zkušeností, okamžitě získávají grant od Nadace OSF (více ZDE) a začínají fungovat. Mimo jiné i za podpory Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Uběhly 4 roky a situace se příliš nezměnila. Nyní na „pravdu“ dohlíží 39 lidí, jejichž věkový průměr zůstává zachován pod třicítkou, dokončené vysokoškolské vzdělání nemá ani čtvrtina nich, přičemž jeden z cenzorů je student gymnázia, není mu tedy ani 20 let. Ze Stanov spolku se dozvídáme, že jejich účelem je kontrola faktických tvrzení, která zazní v politických debatách, zvýšení tlaku veřejnosti a médií na kvalitu jednotlivých politických debat a na politiky samotné a rozvoj demokracie, právního státu a prosazování principů odpovědnosti. Vytvářejí také vlastní projekty, např. Abecedu migrace nebo Sliby Miloše Zemana. Ve Stanovách se tvrdí, že spolek je z velké části tvořen dobrovolníky a není finančně navázán na žádnou politickou stranu či politickou zájmovou skupinu. Jak se tedy stane, že nejlépe placenou osobou za poslední rok byl podle výpisů z transparentních účtů sympatizant Pirátů, je mi opravdu záhadou...

Převzato z Profilu.

Původně vydáno na blogu iDnes: ZDE

Psali jsme: Vachatová (Trikolóra): Víte, komu ve skutečnosti věříte? Jak je to s těmi "nezávislými" médii? Vachatová (Trikolóra): Dnes jsem tam já, zítra tam můžete být vy Vachatová (Trikolóra): Kolář, Novotný, Hřib a jejich ochranka za naše peníze Dáma z Trikolóry: Unie je hluchá, němá, slepá a drahá. Víte, kolik se posílá do Bruselu na boj s infekcemi?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.