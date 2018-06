Valachová (ČSSD): Já nic, já muzikant

V souvislosti s některými výroky představitelů "sportovního prostředí" považuji za potřebné sestavit pomocný slovník, jak některým vyřčeným větám rozumět. Tedy:

"Sportovní prostředí" = Parta výborně placených funkcionářů ze špiček některých svazů či unií, určitě nezaměňovat za stovky tisíc nadšenců, kteří dělají pro sport za hubičku nebo rovnou zadarmo.

„Já si myslím, že ta dáma způsobila totální apokalypsu v českém sportu. Zničila to, co vznikalo spontánně v konsensu sportovního prostředí. “ = Dvacet let jsme si my, dobře placení funkcionáři, pěstovali kalnou vodu, aby na nás nebylo vidět. Dokonce i Sazku jsme dokázali položit na lopatky. A pak nám tu vodu někdo začne rázně čistit!

„Za obvinění České unie sportu proto mohou netransparentní podmínky, které nastavilo ministerstvo pod vedením ministryně Valachové.“ = Přestali jsme dostávat na ruku veřejné peníze bez veřejné kontroly. Tak jsme to zkusili jinak a oni nás ti zlí policisté klepli přes prsty.

„Když vzešla obvinění, všechnu vinu (Valachová) hodila na nás.“ = Když na ty naše čachry přišli, tak musíme najít jiného viníka. Variantní překlad: Já nic, já muzikant.

