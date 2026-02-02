Bartůšek (Přísaha): Slova teď už fakt nestačí. Evropa musí začít jednat

02.02.2026 18:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k postoji EU k migraci.

Bartůšek (Přísaha): Slova teď už fakt nestačí. Evropa musí začít jednat
Foto: Archív NB
Popisek: MSSc. et MSSc. BSc. Nikola Bartůšek, socioložka, kandidátka Přísahy do EP

Evropa musí znovu získat kontrolu nad svými hranicemi a nad migrací.

Příliš dlouho unie předstírala, že problém nelegální migrace neexistuje.

Lidé se ale v posledních volbách vyjádřili zcela jasně a zřetelně.?Chtějí bezpečnou a stabilní Evropu.

Pokud chceme chránit Schengen a obnovit důvěru občanů, musíme se zaměřit na to, co skutečně funguje.

A jsou to tři věci.

Za prvé ochrana vnějších hranic.?Bez kontroly hranic nemá žádná migrační politika smysl. Můžeme spravedlivě pomáhat těm, kteří ochranu potřebují, ale vždycky musíme umět zastavit nelegální migranty.

Za druhé boj proti pašerákům lidí.?Nejsou to humanitární pracovníci, ale zločinci, kteří vydělávají na lidském neštěstí. Musíme jít po jejich sítích, penězích a bez milosti je zastavit.

Za třetí návraty.?Kdo nemá právo v Evropě zůstat, musí se vrátit zpátky.

EU má silné nástroje, které musí použít k tomu, aby vyvíjela tlak na třetí země, aby si braly zpátky svoje občany.

V první řadě je to omezení jakékoli ekonomické pomoci pro země, které si nebudou odebírat svoje lidi. Dále je to vízová politika a pak samozřejmě vzájemný obchod.

Tuhle sadu opatření proti nelegální migraci prosazuji od svého prvního dne v Evropském parlamentu. A teď konečně začínám postupně vidět posun tím správným směrem.

Slova teď už fakt nestačí. Evropa musí začít jednat.

Nikola Bartůšek, MSSc. et MSSc., BSc.

  • PŘÍSAHA
  • europoslankyně
