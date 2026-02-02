Wolf (KDU-ČSL): Křivý až zákeřný dopis, který se trefuje do mých tradičních postojů

Přátelé, kamarádi,
dostávám od vás řadu dotazů, proč nefiguruji na kandidátce pražských lidovců pro podzimní volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy. Rozhodl jsem se proto vyjádřit k průběhu včerejších primárek v paláci Charitas. Ne opravdu to není chyba a já na kandidátce za lidovce nejsem. Je to celkem prosté a pevně věřím, že i pro Vás pochopitelné. Kandidoval jsem na lídra lidovecké kandidátky a v této volbě pražští lidovci dali přednost Tomáši Kaplanovi, jemuž tímto gratuluji. Dále jsem kandidoval na druhé místo a v této volbě jsem opět nebyl úspěšný. To mě v danou chvíli vedlo k zamyšlení, jestli vůbec pražští lidovci stojí o mé služby. Po rozmyšlení a úvaze o stavu části organizace, která na svém zasedání PMO většinou hlasů změnila způsob primárek z přímých na nepřímé a to proti platnému usnesení konference, tak jsem si vyhodnotil, že pražská organizace o moje služby již dále ( v této chvíli) nestojí a proto jsem již dále nekandidoval a z volebního klání odstoupil po druhém kole. Když se podívám na průběh konference, tak byl velmi demokratický, o tom není pochyb. Politika je složitá a demokracie také, ale je důležité, že je máme.
Jediné, co mě mrzí, tak je křivý až zákeřný dopis, který byl delegátům rozeslán před volbami, kde člověk, který nakonec skončil na druhém místě, se trefuje do mých tradičních postojů, které by měly být každému lidovci vlastní. Jedná se o vyvolávání kulturních válek, kterými se rozděluje společnost i lidovci (myšleno Wolf rozděluje) jak píše, pořádání pochodů za konzervativní hodnoty, vzhlížení k ODS, pošilhávání po ANO a SPD. Pisatel zapomněl napsat, že za zády organizace již dávno vyjednává s jednou opoziční stranou o možné předvolební spolupráci. A opět to není nic špatného, jen to jaksi zapomněl říci vedení pražské organizace. Letošní primární volby nebyly o tom, kdo má jaký program, kdo je jak schopný nebo neschopný, co kdo dokázal nebo nedokázal, jak je kdo oblíbený a známý veřejnosti, kolik přinese hlasů voličů, ale o tom jestli Wolf bude na kandidátce nebo nebude. Já vím, i to je v pořádku, to je demokracie a přeji kandidátům, kteří uspěli, aby uspěli i ve volbách do ZHMP, a aby přinesli kandidátce na které budou co nejvíce hlasů.
Mě je 53 let a tak rozumím změně, byť věková tedy v tomto případě věru není. Já své hodnoty, pro které mě lidé vyzdvihují i zatracují, měnit nebudu. Politik má vyvolávat emoce a nebýt šedou myškou v koutu, aby se náhodou někoho nedotkl, a aby mu někdo nespílal, nedej bože nadával. To je přeci solí politiky, byť to často hodně pálí a bolí. To já nikdy nebudu. Rodiče mě vychovali v tradičním pojetí rodiny, kde dítě, rodiče i prarodiče, dokonce i zvířata a to jak hospodářská, tak psy a kočky měli svou úlohu a mě se sestrou formovali pro život.
V politice nekončím a ani z KDU-ČSL neodcházím, byť její směřování je od toho, kdy jsem v roce 2000 do strany vstoupil na míle daleko. Na to, abych se vzdával a složil ruce v klín, tak na to jsem moc velký bojovník a zastánce vysmívaných a odmítaných.
Závěrem bych chtěl ze srdce poděkovat Vám všem, kdo jste mi konferenci dali svůj hlas a možná nedali, ale chtěli dát, ale bylo Vám to zakázáno. A stejně tak děkuji i Vám kdo jste hlasovali pro jiné kandidáty, protože jste přišli a vyjádřili svůj názor. A na závěr mé heslo se kterým jsem chtěl do voleb jít: Ne slova, ale činy dělají muže.
