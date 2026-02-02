Ministr Klempíř nad čísly: Lidé už České televizi nevěří

02.02.2026 18:05 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

V souvislosti s aktuální debatou o plánovaném zrušení koncesionářských poplatků v médiích opět rezonuje nedávný průzkum, podle kterého důvěřuje České televizi méně než 50 % občanů. Podle ministra kultury Oty Klempíře (Motoristé) by se tak měla otevřít společenská debata o roli veřejnoprávních médií v dnešní době.

Ministr Klempíř nad čísly: Lidé už České televizi nevěří
Foto: Hans Štembera
Popisek: Vlajka České televize

Vláda premiéra Andreje Babiše v lednu oznámila, že počítá se zrušením koncesionářských poplatků za Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo) a jejich nahrazením financováním ze státního rozpočtu. Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) po jednání koaliční rady ANO, SPD a Motoristů sobě uvedl, že je to rozhodnutí v souladu s programovým prohlášením vlády. Dodal, že práce na legislativním opatření již probíhají, přičemž vláda počítá s jejich realizací od roku 2027.

Tento krok vyvolal kritiku ze strany opozice a některých odborníků, kteří poukazují na možné ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií, pokud budou financována přímo státem. Mezinárodní tiskové organizace včetně Reportérů bez hranic a Mezinárodního tiskového institutu vyzvaly vládu, aby při reformách zachovala nezávislost ČT a ČRo a umožnila jim šířit nezávislé zpravodajství založené na faktech.

Část veřejnosti a odborníků ale s návrhem vlády souhlasí. Podle řady občanů by financování médií mělo být přehodnoceno a mělo by lépe reflektovat moderní mediální prostředí a chování uživatelů, kteří konzumují obsah přes internetové platformy a méně skrze tradiční televizní a rozhlasové přijímače.

Debata o koncesionářských poplatcích je součástí širší diskuse v české společnosti o roli a důvěryhodnosti veřejnoprávních médií. Podle některých průzkumů veřejnost v Česku dlouhodobě vyjadřuje relativně nízkou důvěru tradičním médiím – někteří občané je vnímají jako zaujaté nebo nadměrně politicky orientované, jak se ukázalo třeba v případě pořadu Otázky Václava Moravce, jehož autoři přiznali, že cíleně nezvali některé představitele politické reprezentace, zejména z SPD.

Oto​ Klempíř

Ministr kultury Oto Klempíř v této souvislosti připomněl zářijový průzkum společnosti STEM, podle kterého konkrétně České televizi nedůvěřuje až polovina obyvatel. Průzkum, který sledoval důvěru k veřejným institucím, ukázal, že České televizi „určitě důvěřuje“ pouze 15 % lidí a dalších 34 % jí „spíše důvěřuje“. Naopak celých 52 % ČT nedůvěřuje, přičemž dokonce 24 % občanů „určitě nedůvěřuje“.

Trochu lépe dopadl Český rozhlas, kterému důvěřuje 57 % obyvatel, zatímco 43 % nedůvěřuje, z toho 17 % „určitě nedůvěřuje“.

Není bez zajímavosti, že průzkum, který probíhal loňské září, ukázal, že nejméně lidí z veřejných institucí důvěřovalo tehdejší vládě Petra Fialy, pouze 25 % obyvatel vyjadřovalo alespoň malou míru důvěry minulé vládě.

Klempíř i na základě tohoto průzkumu navrhuje, aby se kromě typu financování společnosti odborníci zamysleli nad celkovým významem veřejnoprávních médií v dnešním světě.

„Více než polovina obyvatel vyjádřila k České televizi spíše nedůvěru, což je důležitý impulz pro novou, pro všechny strany otevřenou debatu o roli veřejnoprávních médií,“ navrhuje Klempíř.

