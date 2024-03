Válková (ANO): Jak jde o volby, ostražitost je velmi namístě

reklama

Děkuji, paní místopředsedkyně. Dlouho čekající poslankyně - mně to vůbec nevadí, protože jsem měla, milé kolegyně a milí kolegové, možnost se tady vlastně zorientovat, stejně jako ostatní kolegové jsem trošku překvapená tou rychlostí v návrhu toho zákona, který opravdu přišel do Sněmovny, tuším, někdy v polovině února, natolik, abych si uvědomila, když jsem četla, a já jsem ho četla, tu důvodovou zprávu a návrh toho zákonného znění, co je tam řekněme s otazníkem.

Souhlasím s panem ministrem Dvořákem v tom, že ten zákon není konfliktní, že nám zjednodušuje určitá úskalí prezidentské volby, na která jsme narazili při té poslední prezidentské volbě, ale absolutně nesouhlasím, dovolím si nesouhlasit tedy s tím, že tady něco obstruujeme, protože jak jste viděli, tak vždycky ti z nás, kteří vystoupili, měli jenom ten nejnutnější časový prostor, ve kterém se vyjádřili, nebo využili ten nejnutnější časový prostor a nikdy to nepřesáhlo přiměřenou dobu těch třeba dvaceti minut.

Pokud jde o prezidentskou volbu, která je ještě relativně dosti daleko před námi, tak je na místě, abych upozornila, jako bývalá předsedkyně petičního výboru, kde jsme zavedli elektronické petice, kde jsme také novelizovali příslušné předpisy, kde jsem dlouhodobě spolupracoval s legislativou Ministerstva vnitra, tak vím, jak je třeba dbát opravdu na zajištění řádného fungování i v oblasti legislativní nové formy volby, a to je nová forma volby - elektronické petice.

Já jsem si přečetla - z hlediska ústavnosti nemám problém - ten návrh zákona, samozřejmě opět něco z té rychlosti asi vypadlo, chybí, víte jistě o tom. Protože nejste garant tohoto tisku, tak se vás nebudu ptát, ale už jsem na to myslela, a včera jsme se i s kolegyní Potůčkovou z koalice o tom bavily, že je třeba upravit i postih podle trestního zákoníku, § 351 maření voleb, zase se na to zapomnělo, jako u korespondenční volby, takže je otázka, jestli to nespojit všechno v rámci jedné novelizace. My už máme připravené v rámci našich pozměňovacích návrhů ke korespondenční volbě i tento návrh na novelizaci ustanovení § 351 trestního zákoníku, což by se dalo ještě doplnit i o ochranu ve vztahu k této volbě, protože ta tam také není vůbec upravena. A pochopitelně tam není ani upravená volba do europarlamentu, čili tzv. eurovolby. Což není tak nutné, protože tam se zatím nezavádí jiný způsob volby. U tohoto tisku si myslím, že to nutné bude. Takže ten spěch se někdy nevyplatí, protože se neznovelizují související právní předpisy.

Na druhé straně máme poměrně dost času na to tak učinit. A já předpokládám, že se příslušná legislativa Ministerstva, v tomto případě zřejmě spravedlnosti, resp. poslanci, což my jsme ochotni, právě proto, že tady jednomyslně říkáme, že tento zákon budeme akceptovat, není takový, že by zkomplikoval volby. Není ani takový, jak tady trošku zaznělo ze strany mé kolegyně, vaším prostřednictvím, paní poslankyně Jany Mračkové Vildumetzové, že by byla příliš ta účinnost nastavena nerozumně.

Takže i z tohoto hlediska by bylo dobré, kdybychom měli prostor, v rámci kterého budeme moci tyto změny udělat u korespondenční volby, protože tam ten prostor není tak velký a nastavuje se účinnost už, jak víme všichni, k 1. lednu 2025. Slyšeli jsme to i na ústavně-právním výboru. To není obstrukce, pane ministře, to je jenom takové povzdechnutí i ze strany Ministerstva zahraničních věcí i vnitra. V podstatě budou mít hoši a dívky co dělat, když to řeknu takto lidově, protože je tam hrozně málo času na to, právě připravit tyto procesy tak, aby byly bezpečné, důvěryhodné a nenarušily tu vysokou hodnotu, kterou v současné době máme, to znamená důvěru veřejnosti ve spolehlivost našich voleb do Sněmovny, do Senátu, prezidentských voleb.

Takže bych řekla tu charakteristiku tak, jak to vnímám ve světle našeho ústavního pořádku, ústavy, hladkého průběhu příštích prezidentských voleb. Za mě v tomto ohledu jde o zlepšení stávajícího stavu, odstranění určitých nejasností, které potom musí řešit Nejvyšší správní soud, jistotu pro kandidáty. Teď mluvím, pane ministře, trošku, jako kdybych mluvila za vás, čili tomu dělám popularitu nebo podporuji odstranění nejistoty těch kandidátů, nejistoty veřejnosti i v podstatě nejistoty poslanců a senátorů. Vzpomeňte si na ty případy těch, kteří nevěděli do poslední chvíle, jestli potom Nejvyšší správní soud, jestli soudy, se k tomu nějaké způsobem vyjádří v jejich prospěch. Už nebyli poslanci v té době, kdy probíhala prezidentská volba. Tohle všechno by ta novela, ten vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o volbě prezidenta republiky, měla napravit a odstranit.

Můžeme se bavit o parametrech, jak tady už několikrát padlo. Při takových příležitostech my nemáme vládní legislativu k dispozici, takže nebudeme zdokonalovat váš návrh, budeme ho spíše jenom doplňovat a napravovat nebo respektive odstraňovat ty chyby, které byly zřejmě způsobeny nějakým chvatem. Těch je relativně málo a já tady také nechci obstruovat. Jenom upozorňuji, že se to bude týkat té oblasti elektronické. To znamená elektronizace, formy, jakou teď nově budou moci občané prezidenta republiky volit.

Takže tam se na to ještě podíváme důkladněji v rámci druhého čtení, včetně tedy té trestněprávní ochrany, která tam ještě stále chybí. Trestní právo si povzdechne vždycky, ono je takovou Popelkou. Ono je to dobře. Ultima ratio - trestní právo má být vždycky jako to poslední, ale nemělo by být poslední v rámci legislativního procesu. Tam by měl být ten vztyčený ukazováček v tom smyslu, pozor, když se dopustíš toho a toho, tak to bude znamenat tu a tu sankci nebo může to znamenat, že se zahájí trestní stíhání a bude zde ohrožení tohoto typu pro toho občana, který by porušil zákon.

To zatím tedy úplně ošetřené v tom § 351 není a nějaké porušování cizích práv nebo jiné skutkové podstaty, by bylo asi trošku komplikovanější to vlastně naroubovat přesně na tenhle případ zneužití určitého práva v rámci prezidentských voleb. Mě tam napadá opravdu ta elektronická volba, že tu tam musíme ošetřit ještě i speciálním ustanovením i po konzultacích s lidmi, kteří se dlouhodobě pohybují v trestní legislativě na Ministerstvu spravedlnosti, se soudci.

Už teď v rámci té korespondenční volby upozorňovali, že by tam mohly proklouznout určité formy jednání, které by měly být opatřené tedy příslušným, když to vyjádřím takto, paragrafem, čili tím ustanovením. Máme to připravené. Myslím si, že koalice s tím nebude mít žádné problémy, protože se uzavře tedy ta možnost, respektive se udělá komplexní ochrana možnosti trestněprávní ochrany před zneužitím těch nových forem voleb. To se týká samozřejmě i tohoto zákona, právě pokud jde o ty elektronické způsoby volby prezidenta republiky.

Zásadně vám můžu v této souvislosti říct ještě jednu zajímavou empirickou zkušenost. My jsme se velmi báli na petičním výboru - dívám se, není tady teď současný předseda petičního výboru, pan předseda Okamura - toho, že - my jsme udělali tu novelizaci v minulém období- budeme zaplaveni elektronickými peticemi. Ale tím, že je tam síto té identifikace občana a tím, že je tam určité síto, kterým musí každý projít, kontroly, tak ty petice, které nemají tyto elektronické náležitosti, se velmi snadno vyřadí a myslím si, že to funguje dobře a zaplaveni nejsme - já jsem také členkou petičního výboru. Můžeme umožnit občanům na jedné straně v komfortu svého obydlí volit, na druhé straně tím neohrožujeme tu, řekněme, právní úpravu petic, která vyžaduje splnění určitých standardů a tím i relevantnost těch petic a možnost je projednat, když dosáhnout toho čísla 10 000 a více v Poslanecké sněmovně.

Takže to jsem vzala, myslím, dosti do detailu, ale je zřejmé, že tady ještě některé nedostatky a mezery jsou. S ohledem na to, že ten zákon je přehledný a velmi krátký, tak si myslím, že v rámci prvního čtení - a určitě ještě vystoupí další, kteří se budou chtít vyjádřit - teď v současné době bych se jenom tady u pultíku, jak se říká, zaměřila na to ustanovení, které, myslím, docela dobře vystihuje to, co nám dělalo v těch posledních prezidentských volbách neplechu. To je § 21.

Je to odstavec 4, který říká: " K zániku mandátu poslance nebo senátora anebo postavení navrhujícího občana, ke kterému došlo po podání kandidátní listiny, se nepřihlíží." Škrtá se ten text původní. Pro vaše osvěžení ho přečtu: "Není-li podána žádná nebo pouze jedna kandidátní listina nebo není-li zaregistrována žádná nebo pouze jedna kandidátní listina, koná se nová volba prezidenta. O té skutečnosti Ministerstvo vnitra neprodleně informuje předseda Senátu."

Čili v podstatě ono se nahrazuje něčím jiným to ustanovení, které je v jiné podobě v současném návrhu zakomponováno. Myslím si, že je to významná změna a zjednodušuje nám to a odbřemeňuje soudy, které potom musely takové případy řešit. Proto se také nebudu v tomto smyslu kriticky vyjadřovat. Naopak musím pochválit, že mysleli na tento případ, kdy v minulosti k těm komplikacím docházelo. (Předsedající vstupuje do řeči.) Paní místopředsedkyně, já vím, já už se blížím ke konci.

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Já se omlouvám. Chtěla jsem požádat kolegyně a kolegy v pravé části sálu, aby ztišili a přenesli své hovory do předsálí, protože tam narostl hluk. Děkuji. Prosím.

Poslankyně Helena Válková: To vypuštěné ustanovení v odstavci 4 je v jiné podobě - abych to doplnila - obsaženo v odstavci 7 tohoto návrhu. Jinak další ustanovení, ke kterému se chci jenom velmi stručně vyjádřit, je stejný paragraf § 21. Je to odstavec 6: "Je-li poslanec nebo senátor po uplynutí lhůty pro podání kandidátní listiny součástí více, než jedné skupiny navrhujících poslanců nebo navrhujících senátorů, hledí se na něj, jako by nebyl součástí žádné skupiny navrhujících poslanců nebo navrhujících senátorů."

Jsem ráda, že se konečně učíme a vím, že toto je spíše předností anglosaského práva, které natvrdo říká některé věci, třeba i neatraktivní, pro občana. Ale tady je to jasné, prostě ztrácíte tu možnost a ten hlas se nepočítá. Toto ustanovení je jasně a výstižně zpracováno, navrženo, zakotveno, v tom návrhu novely.

Povzdechnu si zase, protože mám ten čas, ta legislativa Ministerstva vnitra stále patří k těm nejlepším legislativám.

Pak tedy v tom § 25, a to bude asi moje poslední poznámka, takže když bude chviličku ještě, tak pět minut klid, tak já skončím svůj projev. Je to § 25 Náležitosti a kontrola petice na podporu kandidatury, tak pokud si těch pět ustanovení přečtete, je z nich zřejmé, že se snažil předkladatel postihnout relativně dobře všechny náležitosti elektronické petice a zajistit i jejich kontrolu.

Mně tam možná trošku ještě chybí v tom odstavci 4, já ho přečtu, text: Činí-li celkový počet úplných záznamů zjištěných podle odstavce 3 alespoň 50 tisíc, kontroluje ministerstvo správnost údajů o petentech na listinné petici a současně ověřuje, zda jsou kontrolovaní petenti občany oprávněnými volit prezidenta republiky a zda jsou na petici na podporu kandidatury téhož kandidáta uvedeni pouze jednou. Je-li zjištěn vícečetný výskyt téhož petenta na petici na podporu kandidatury téhož kandidáta, započítává se logicky pouze jednou. - To jsme si už řekli, že je to tam v nějakém jiném ustanovení zakotveno, v tom odstavci čtyři. - Zjisti-li Ministerstvo vnitra správnost údajů takového počtu občanů oprávněných volit prezidenta republiky, který v součtu s počtem petentů zaznamenaných na elektronické petici činí alespoň 50 000, je podmínka podpory kandidatury kandidáta navrženého navrhujícím občanem podle § 21 odstavce 1 splněna.

Já si myslím, že ta kontrola tímto způsobem by měla být promítnuta i do těch odstavců, které předcházejí, kde to tak výslovné není, a právě vzhledem k tomu, že tam do toho vstupuje i ta možnost té elektronické petice, a vezměte si, že to ministerstvo bude potom sčítat tu listinnou a elektronickou petici, aby tam bylo aspoň těch 50 000 podpisů, tak já vím, že to není elegantní legislativní řešení, já bych tam tu kontrolu ještě zakomponovala i do dalších ustanovení. To je přesně to, co si myslím, že ještě to není proti obsahu ani účelu té úpravy, to je jenom proto, aby když už ji takto činíme jednoznačnou, transparentní a odbřemeňujeme správní soudy od sporů, které vznikaly tím, že ta právní úprava nebyla dokonalá, tak bych se ještě zamyslela i tady nad tím. Asi se spojíme ještě s legislativou Ministerstva vnitra a necháme si to vysvětlit, protože je pravda, že tento tisk, který je co do svého rozsahu relativně stručný, co do svého obsahu, bude ovlivňovat miliony voličů, kteří budou buď na nás nadávat jako na poslance, anebo nám budou - tleskat asi ne, anebo budou říkat - konečně už je to jasné, můžeme jít do těch voleb, je to dostatečně ošetřené, věříme výsledkům, nebudeme je zpochybňovat, viz americké volby. To je nevhodný příměr, ale já, když to vidím a sleduji, tak si říkám, díky Bohu za to, že jsem v České republice a máme tady takovéhle zákony, které ty pochybnosti umožní jenom v minimální míře. V závorce zatím.

Moje krátké, stručné vystoupení, protože jakmile jde o volby, tak už jsme se v minulosti i ve světle některých nálezů Ústavního soudu přesvědčili, že ostražitost je velmi namístě a že to nemusí být hodinové projevy, ale upozornění na to, že máme stejný zájem jako vy, vládní poslanci a vláda, aby naši občané měli důvěru ve způsob volby a hlavně potom v její výsledky, tak já skončím to svoje vystoupení konstatováním, že ten vládní návrh není vůbec špatně zpracovaný, že asi ten cíl bude dosažen a že chyby nebo nedostatky, respektive mezery, které tam ještě vidím, se dají v rámci druhého čtení odstranit.

A připojuji úplně na závěr takovou prosbičku, že by bylo dobré, kdybychom věděli, jaké máte priority, včas, a pak by možná i to moje vystoupení - protože já nevystupuji tak, že bych nemluvila o ničem, mohlo být i třeba stručnější, ale více připravené, anebo naopak rozsáhlejší už s nějakým návrhem na doplnění. Ale já si to nechám do druhého čtení. Já si myslím, že když jsme se shodli na redefinici znásilnění, je to příměr, který záměrně volím napříč politickým spektrem, tak nás nemusíte podezřívat, a tady to dokážeme oproti té korespondenční volbě, která opravdu není dobře zpracovaná, tak ten návrh - tak tady můžeme vám rádi pomoci a může ten výsledek potom odpovídat tomu očekávání, předpokládám, i našich voličů bez ohledu na to, jestli jde o koalici, nebo opozici. Děkuji za pozornost. Děkuji pěkně.

