Válková (ANO): Laický prvek je zárukou, že justice bude fungovat spravedlivě, svobodně, demokraticky

Tak za prvé, milý pane kolego, vaším prostřednictvím, za prvé, já tady u toho pultíku, že se vám to nelíbí, je mi úplně jedno, úplně jedno! Za druhé, asi jste to poslouchal velmi špatně ve své pracovně, protože já jsem citovala předsedu trestněprávního kolegia Nejvyššího soudu. Já jsem citovala soudce, já jsem citovala právníky a samozřejmě jsem k nim připojila svůj vlastní názor. Za druhé, chtělo by to si přečíst některé učebnice, které jasně říkají, že právě laický prvek je garancí toho, že justice jako taková bude fungovat spravedlivě, svobodně, demokraticky.

Tak já nevím. Opravdu... Teď si myslím, že jsem se spíš přeslechla tedy já. A vy tady zpochybňujete tvrzení lidí, kteří jsou najmenováni do komisí legislativní rady? Kteří mají stejně jako já tento názor, že naopak může dojít k oslabení důvěry v českou justici? Vy tím svým přístupem naopak jste argumentem pro to, abychom se ještě jednou zamysleli, protože takové "to se mi nelíbí", to tady nemá vůbec zaznívat. Čili cenzura projevu, mého projevu i za řečnickým pultíkem? No to nemyslíte vážně. Já tady cituji, já tady za svými názory stojím a argumentuji si je a vy mi tady budete říkat, co se vám... že tohle se mi nelíbí a tohle by se tady nemělo říkat? Tak samozřejmě, že to budu říkat, pokud budu přesvědčená o věcnosti těch argumentů. (Slabý potlesk zleva.)

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky