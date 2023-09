Válková (ANO): Nechápu, proč média neustále říkají, že chceme trestat náhradní matky

reklama

Tak vidíte, pane ministře, nakonec budeme více diskutovat o náhradním mateřství než o vašem návrhu novely zákona o matrikách. Nicméně já jsem vděčná, děkuji za ten váš názor, že jste ho vyjádřil, že to je přílepek. On to totiž ve formálním smyslu slova přílepek není, protože jde o, já nevím, jestli se teď soustředíte, protože jde o formální otevření občanského zákoníku a tím pádem to přílepek z tohohle hlediska není. Ale je to z hlediska obsahového a k tomu se Ústavní soud také vyjádřil, tak tam to přílepek je, takže tu moji obavu jste mi trošku potvrdil.

Nicméně paní poslankyně Nováková, vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně, a Bělohlávková, vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně, tady jasně řekly, že to je víceméně vyvíjení tlaku na Ministerstvo spravedlnosti, které v tomto směru mě velmi zklamalo. To tady říkám, a nejsem vůči nim kritická, protože zatím nemám tak velké důvody, ale v tomhle mě... ten registr jim trval dlouho, dobře, přišlo to na Úřad vlády a teď tohle jsem se dozvěděla, že náhradní mateřství, které opravdu u nás není nijak upravené zdravotnickými předpisy, občanskoprávními předpisy, neřkuli, když pomineme to vykořisťování a ty ustanovení trestního zákoníku, které ale opravdu jsou velice obtížné v rámci praktické aplikace, takže ani není kriminalizované a hned ještě se k tomu vrátím tak, že jejich představa byla původně... Ta pracovní skupina začala pracovat někdy na jaře, březen, duben a teď jsem slyšela dokonce, že to má být jenom věcný záměr a koncem roku teprve 2024, čili v době, kdy budeme necelý rok před volbami, dalšími, do parlamentu, kdy už se neschválí nic kontroverzního, jak vím, protože už jsem tady třetí volební období, tak to budeme mít možná na stole.

No, tak milé kolegyně, jak z SPD, tak z KDU-ČSL, připojuji se k vám za část poslanců hnutí ANO, kteří si myslí, že by neměla být Česká republika rejdištěm různých zahraničních reprodukčních klinik, které využívají v současné době Českou republiku díky absenci právní úpravy k těm procesům, které vedou potom ve výsledku k osvojení narozených dětí zahraničními klienty. Máme určité úmluvy, které nám upravují zákaz obchodování s lidmi, proto si myslím, že nerozdílně se zákazem náhradního mateřství, a proto v tom tisku 424, který jsem podala, je to Zuzana Ožanová a já, je i kriminalizace, rozšíření té trestnosti, ale pozor, nikoliv na náhradní matky.

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ty jsou spolu s těmi dětmi a těmi, které budou nebo jsou v naději, že budou moci osvojit ty děti takto narozené, to jsou oběti, čili ty by kriminalizovány nebyly a nechápu, proč média neustále zkreslují a říkají, že chceme věznit a trestat náhradní matky. Ne! My chceme trestat toho, kdo jiného zjedná, najme, zláká, dopraví, ukryje, zadržuje, já si to přesně všechno nepamatuju a nebudu tady číst, přijme, vydá, používáme dikci osvědčených termínů z trestního zákoníku k náhradnímu mateřství.

Čili ten organizovaný zločin, který často za tím stojí. A ty srdceryvné případy těch žen, které mimochodem, já to považuji za nekorektní, nazývat to léčbou neplodnosti, protože když někdo odnosí dítě, do kterého vstupují určité genetické informace, takže to dítě není jenom dítětem těch dvou, kteří si ho objednají u té náhradní matky, tak se mi zdá trošku podivné to nazývat léčbou neplodnosti, ale lékaři zde přítomní mi řeknou, jestli ten extenzivní výklad obstojí. Podle mě to není léčba neplodnosti, to je něco jiného, ale budiž, říká se to a jde to. Samozřejmě my to platíme všichni potom jako daňoví poplatníci.

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10139 lidí

Ale já se vrátím k té kriminalizaci, čili to je ten organizovaný zločin v pozadí. Ten, který využívá, zneužívá té absence právní úpravy, čili já, pokud Ministerstvo spravedlnosti k tomu přistupuje tímto způsobem, akceptuji přístup Ministerstva vnitra, protože věcně to přílepek holt je, ale vůbec se nedivím, že to svedlo mé kolegyně zleva, zprava k tomu podat tento návrh, tak určitě se budeme snažit v rámci napříč politickým spektrem tady vyvolat atmosféru, kde se dohodneme a společnými silami potom dáme třeba návrh nebo podpoříme nějaký návrh, který bude vést jednak k regulaci právní, to znamená, škrtnout z toho občana tuhle větu, která nic neříká...

Upravit, případně právě pro určité případy, já si myslím, že to půjde velmi obtížně, až to nepůjde, ale ať nám ukáže Ministerstvo zdravotnictví, jestli ve zdravotnických předpisech to zvládne, tu problematiku těch absolutních výjimek v případě, kdy ta žena, která nosí to dítě pro někoho jiného, ta chudá žena, pro tu bohatší ženu, která si to objedná, tak za to nedostane nic a pak se tedy ukáže, kolik těch případů bude. A samozřejmě souběžně s tím musí dojít k tomu, aby ti, kteří vydělávají na neštěstí jiných, já tomu říkám, neštěstí jiných, ti, kteří si myslí, že mají právo na dítě za každou cenu. Já si to nemyslím, na druhé straně nikomu neberu ten pocit, a pokud si to někdo myslí a ten život by, zbytek svého života by žil jako nenaplněný, tak nechť využije všechny možnosti.

Čili, ale ti, kteří na tom vydělávají budou kriminalizováni, budou trestně stíháni, bude zde vlastně ta generální prevence, aby si dobře rozmysleli obchodovat s náhradním mateřstvím. Tak takový návrh, který bude mít tyhle ty atributy velice ráda a vím o lidech za nebo o svých spoluposlankyních a spoluposlancích v hnutí ANO, kteří to také rádi podepíší.

Ale jak vidíte, ta cesta bude ještě trošku delší. Já se omlouvám, že jsem odvedla tu pozornost, ale když tady slyším i takové ty pochybnosti, které se tady nesou, kdo to chce, jak to chce, odmítavé stanovisko ze strany Ministerstva spravedlnosti, ze strany ministra vnitra, tak tady Ministerstvo vnitra, tak si myslím, že je třeba rozlišovat. Ministerstvo vnitra na to trošku nárok podle mého názoru má s ohledem na ten věcný přílepek. Ministerstvo spravedlnosti se zatím k tomu tedy - v závorce jako opět - jednoznačně nepostavilo. A já neberu to, že teď se píše září 2023 a že možná na podzim 2024 něco budeme mít nebo nějaký věcný záměr. To je - není velká změna legislativní, to je velká spíše z hlediska toho věcného významu, ale legislativně to těžké není.

Děkuji.

Psali jsme: Válková (ANO): Trestní právo má být prostředkem ultima ratio nejzazším Válková (ANO): Soudci mohou hnát snížení svých platů až k Soudnímu dvoru Evropské unie Válková (ANO): Nejde měnit pravidla v průběhu hry Válková (ANO): Senioři se bojí, bojí se oprávněně, je to nepravda, co jste tady řekla

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama