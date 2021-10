Veselý (ČSSD): Všichni jsme předpokládali, že reakce na přesdržku přijde rychleji

reklama

Je jasné, že výsledek voleb způsobil v nejstarší politické straně v Česku šok. To musel čekat každý. Málokdo ale čekal, že způsobí úplnou paralýzu… Přece jen jsme všichni předpokládali, že reakce na přesdržku přijde rychleji (vlastně hned) a zatím se zdá, že první hodnocení shora přijde až 25.10., kdy má zasednout předsednictvo ČSSD. Naštěstí se alespoň rozvíjí debata zespoda, takže se mám k čemu přidat. Nebudu si hrát na chytráka, který sežral Šalamounovo hovno, ale ke dvěma věcem, které teď rezonují nejvíc, se vyjádřit chci. Jde o debatu, zda nám uškodila účast ve vládě a debatu o přímou volbu předsedy či vedení celou členskou základnou. A protože jde o vážné věci, předem se omlouvám, že budu občas vulgární (to abych se nemusel omlouvat u každého výrazu).

Uškodila nám účast ve vládě? WTF? O tom se pořád někde debatuje? To je snad jasný jak facka!!!! Každý, kdo se účastnil kontaktních akcí během voleb (na jihu Čech jsme jich udělali desítky) musí mít stejnou zkušenost!!! Vedle nejrůznějších personálních výtek (ty jsou celkem obvyklé vždy), bylo právě naše vládní angažmá tím důvodem, proč nás lidé nechtěli volit!!! Jasně, jenom to, že jsme u moci drželi oligarchu, StBáka a největšího lumpa novodobé historie Česka by nás ze sněmovny neposlalo, i když by to rozhodně bylo horší, než v r. 2017. A jasně, plnili jsme levicový program. Ale dokázali jsme to prodat? Bylo to vůbec možné? No jasně, že ne! Důchody zvyšoval Babiš, mzdy zvyšoval Babiš, rodičovskou zvyšoval Babiš, lidi před Covidem zachraňoval Babiš… A když se něco nepovedlo, kdo to posral? No přece ČSSD!!! Nejčastěji Maláčová… (podle Babiše). Takže nám zůstalo tak maximálně zrušení karenční doby.

Opravdu byl někdo tak naivní, že si myslel, že to bude jinak? To snad ne! Prostě jsme působili jako přílepek Babišovi velkoleposti, nebo, jak to správně pojmenoval jeden můj kolega, jako jacísi Babišovi náměstci, kteří se dají kdykoliv nahradit. Ale to nejhorší, co nás ve vládě potkalo, byla ztráta důstojnosti a respektu! A osla fakt nikdo v parlamentu nechce. Po dobu našeho angažmá jsme dostali tolik facek, po kterých jsme měli vládu opustit, že jsme vypadali jako Vémola po direktu od Végha. Jen si vzpomeňme – jmenování ministra zahraničí, výměna ministra kultury, schválení daňového balíčku, poslední schvalování rozpočtu…

Ale furt jsme tam byli a vypadalo to, že tam budem, i když se nám Babiš rozhodne doslova vysrat na hlavu. Takže jsem zcela chápal argumenty lidí, kteří se s námi bavili: „Jako dobrý, ale sorry, sračku, tvaroh, hadr…. volit nechci“. Takže dokud bude probíhat pseudodebata o tom, jestli byla nebo nebyla chyba, že jsme byli ve vládě s lumpem všech lumpů, tak se nikam neposuneme. Protože pokud jsme se chtěli obrodit, tak jsme tam neměli co dělat. Tečka.

Má volit vedení celá členská základna? Důvod zcela chápu. Jakmile volí pouze delegáti, tak už jich je velká část vybrána mocenskými strukturami a výsledek je předem dán. Ostatně poslední sjezd toho byl krásným příkladem. A jasně, že celá členská základna prostě obačovat nejde. Ale ruku na srdce. Právě skončili volby. A kolik členů se aktivně zapojila do kampaně? 1 z 10? Nebo 1,5 z 10? Asi tak nějak. A kolik členů se aktivně zapojuje obecně. 1 z 5? Maximálně. A opravdu chceme, aby o straně rozhodoval člověk, jehož jediná činnost pro ČSSD spočívá v tom, že zaplatí členský příspěvek a přijde na jednu schůzi ročně (samozřejmě tu, kde se podává guláš nebo buřty).

A tu v lepším případě promlčí. V horším případě pronadává, jak to všichni děláme blbě. A v nejhorším případě přijde s geniálními nápady (čerpáno opravdu ze schůzí) – sebrat dávky cigánům, sebrat peníze neziskovkám, vystoupit z EU, omluvit se Rusku a Číně, že jsme na ně nebyli dost hodní, omluvit se Babišovi a Zemanovi, že jsme na ně nebyli dost hodní, vrátit zpátky socialismus…

Opravdu to chceme? Pokud dokážeme udělat kodex členství, podle kterého budou mít členové plnohodnotná práva, včetně volby vedení, v případě aktivity ve vnitrostranickém a veřejném životě (názory asi fakt lustrovat nemůžeme), jsem všemi deseti pro přímou volbu vedení. Ale geniální nápad, jak to udělat, fakt nemám. Protože někdo bude muset onu aktivitu členů posuzovat. A jsme zase zpátky u bačování…

