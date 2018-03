Vích (SPD): AR-15 aneb otazníky nad armádními nákupy pokračují

Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (ANO) se pokouší se skřípěním zubů předcházející působení svého stranického souputníka na MO Stropnického nekomentovat. Čísla však hovoří jasně. Na Ministerstvu obrany jsou zpožděné veřejné zakázky z předcházejících let za 25 miliard korun. Jenom vloni se navíc neutratilo z rozpočtu dalších 4,4 mld korun. Samotní vojáci navíc dostávají pouhých 65% z rozpočtu MO. Teď tedy dochází ze strany paní ministryně Šlechtové k pokusům o alespoň částečné narovnání a dohánění těch nejméně bolestivých zakázek, které nejsou tak palčivé. Mezi ně patří nákup útočných pušek AR-15.

Ministerstvo obrany na dotaz tisku potvrdilo plán nakoupit pro vojáky Speciálních sil Armády České republiky nové útočné pušky AR-15. Dle vyjádření ministerstva se jedná o náhradu již používaných pušek stejného typu, přičemž takové pušky dle ministerstva používají specialisté v zahraničních operacích.

Celkem by vojáci měli dostat 350 kusů nových zbraní za 64 milionů Kč bez DPH.

Přestože ministerstvo uvádí, že firmy mohou podávat nabídky do poloviny března, je rovnou uváděno, že by první zbraně (tj. 50 kusů) měli vojáci 601. skupiny speciálních sil dostat ještě letos, zbylých 300 kusů v roce 2019.

Na této zakázce je podivné především to, že pušky AR-15 při této ceně vycházejí na 182 857 Kč za jednu pušku, přičemž srovnatelné modely na trhu vycházejí max. do 60 tisíc Kč. Je zvláštní, že když Ministerstvo obrany teprve vypisuje zakázku, už má tak jasnou představu o ceně a to o ceně zjevně nadsazené. Že by příslušenství tolikrát navýšilo cenu jedné pušky?

Podle webu www.etendry.cz by měla být specifikace zakázky následující: název tendru: Útočná puška typu AR-15 s příslušenstvím, druh zakázky: užší řízení. Tedy, podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, řízení, u něhož může zadavatel v oblasti obrany nebo bezpečnosti omezit počet účastníků (např. na pouze 5 účastníků).

Ministerstvo obrany by mělo vysvětlit, co se za tak vysokou předpokládanou cenou zakázky skrývá. Rovněž je zřejmé, že nákupem takových pušek nepodpoří české výrobce zbraní, tedy zaměstnanost v České republice, i když například v Čechách vyráběné útočné pušky CZ BREN 2 mají srovnatelnou ráži a už odstranily „porodní bolesti” prvního modelu BREN (CZ 805 BREN). Českou útočnou pušku CZ BREN 2 si např. francouzská speciální jednotka vybrala po testech mnoha zbraní.

Pokud bychom se nedívali pouze do Čech, je možné vybírat např. mezi výrobci Heckler & Koch se zbraněmi G36 používané ve více než třiceti armádách světa (hlavně speciálními jednotkami), je ale pravda, že tuto pušku se Bundeswehr rozhodl vyřadit ze své výzbroje pro potíže s přesností střelby kvůli jejímu zahřívání při opakované střelbě. Dále z evropských výrobců je zde Berreta, belgická FN F2000 nebo z mimoevropských zemí izraelský Tavor.

Je otázkou, proč se musí jednat jedině o typ AR-15, když parametry NATO splňují i další zbraně, do nichž lze používat střelivo stejné ráže (což byl zřejmě důvod vypsání veřejné zakázky na stejný typ zbraně). Pokud však za tím stály dobré zkušenosti Speciálních sil s již používanou výzbrojí, nelze nic namítat proti zvolenému typu zbraně. Je však třeba dobře pohlídat optimální cenu.

