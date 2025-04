Vích (SPD): Celní válka s USA znamená – bojujme a zaměřme se i jinam

Cla a množstevní opatření (kvóty) jsou dva způsoby, jakými státy mohou regulovat množství a ceny zboží z dovozu. K regulaci až rušení těchto dvou omezení nejprve na mezinárodní úrovni vznikla Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT) a od 1. ledna 1995 Světová obchodní organizace (WTO).

V praxi k omezení dovozu slouží i další legislativní opatření zdravotní, veterinární, bezpečnostní a jiné povahy, které také omezují vstup některých výrobků na trh. Například ve výrobcích z USA jsou často obsažené takové chemické látky, které jsou v EU zakázány k použití pro spotřebitele. Takže se zde prodává jen málo kosmetiky z USA. Nebo jiný příklad, určitý produkt z Číny nebude připuštěn na trh EU z důvodů bezpečnostních – viz kauza telefonů Huawei.

Zkrátka státy používají k upřednostnění prodejů vlastního zboží řadu instrumentů, které působí zcela nevinně a řádně, ale jejich výsledkem je, že se na domácím trhu prodává to preferované zboží od místních firem. V posledních desetiletích docházelo k ústupu těchto ochranných opatření, viz kontroverzní Dohoda s MERCOSUREM, která hrozí významně poškodit naše zemědělce. Nový prezident USA Donald Trump usiluje o přesný opak. Protekcionismus, ochrana vlastního trhu, uvalení významných cel, 20 až 25 procent.

USA dělaly ramena, ale ekonomika se jim sypala

Dlouhodobý trend ve světových ekonomických vztazích byl odbourávat protekcionismus, tedy ochranu vlastního trhu, a naopak trhy otvírat k dovozům zvenčí. Tedy řekněme byl zaveden globalismus v ekonomické oblasti. To prospívá exportním ekonomikám, jakou je i ČR, a snižuje to dlouhodobě ceny pro spotřebitele. Ovšem státy, které toho tolik nevyváží, zjišťují, že peníze jejich daňových poplatníků dlouhodobě směřují jinam (velká koncentrace těchto peněz z USA a Evropy je např. u Číny, Vietnamu a dalších zemí schopných dlouhodobě levně dodávat zboží).

Navíc vzniká často trend přesunu výroby do jiných zemí, což vede ke zvýšení nezaměstnanosti, propadu veřejných příjmů a celkovému snižování životní úrovně obyvatel daného státu, tedy chudnutí občanů, místních firem a daného státu nebo skupiny států.

To přesně zažily USA v posledních desetiletích, ačkoli to jejich vlády většinou maskovaly „velkými rameny“. Podobně to postihlo Francii, Španělsko, Itálii, Řecko, vedlo to ke strukturální nezaměstnanosti, šílené nezaměstnanosti mladých zejména ve Španělsku a Itálii. Mimochodem na vyrovnání tohoto stavu je používán fond Next Generation Europe (v češtině Fond obnovy), v celkové výši 750 miliard euro v době jeho ustavení. Nyní už EU musí úroky tuto půjčku splácet, vychází to zhruba 30 miliard korun ročně jen za ČR.

Bude hodně práce pro EGAP a ČEB

Takže tenhle problém řeší USA tím, že zvedají cla co nejvíce zemím, zejména těm největším dovozcům do USA. Trhy na to reagují panikou, padá i česká burza. Co se stane dále, lze předvídat. USA se budou snažit narovnat obchodní nerovnováhu ve svůj prospěch. Země EU se s tím budou muset vyrovnat, i když se jim to nelíbí, a přizpůsobit tomu svůj obchodní model.

Co se týče České republiky, bylo velice krátkozraké upřednostňovat jeden obchodní směr, příliš se navázat na Německo a práci na subdodávkách pro německé firmy. Jasným řešením tedy je přestat „tahat“ politiku do ekonomiky, vrátit se k ekonomické politice všech azimutů, nekádrovat, ale zajistit se proti riziku. Tedy bude to hodně práce pro exportní garanční a pojišťovací společnost EGAP a ČEB (pojištění exportu), ale v dlouhodobém výsledku se to může vyplatit.

Je fajn, že na podzim jsou volby do Poslanecké sněmovny, které, doufám, odstraní tuto nepopulární vládu, a hlavně skončí jednotka politické zrady a převlékání kabátů Jan Lipavský, který diplomacii ani hospodářskou diplomacii opravdu neumí, našim firmám nepomáhá, a bude tam snad někdo schopnější. České ambasády po světě se pak nebudou zdráhat pomoci našim firmám. Dokud ještě nějaké české firmy máme!

Ještě jedno volební období ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN (a Pirátů) a mohli bychom vyhlásit státní bankrot.