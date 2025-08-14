Rédová (Stačilo!): Rozpočet není jen tabulka čísel

Vláda představila první návrh rozpočtu na rok 2026 a ministr financí Zbyněk Stanjura v něm pro některé oblasti jednoduše napsal nulu. Bez koruny mají zůstat sport, dobrovolní hasiči, horská služba, výstavba bytů, ale i programy na prevenci závislostí nebo pomoc obětem násilí!
Na papíře to možná vypadá jako odvážná cesta k úsporám. Ve skutečnosti ale hrozí, že ušetřené miliardy budou znamenat mnohem vyšší ztráty a to jak finanční, tak lidské.
Bez podpory státu by řada sportovních klubů, zejména těch mládežnických, musela zavřít. Sport přitom není jen koníček, ale i prevence nemocí a obezity. Každá koruna investovaná do pohybu se státu vrátí několikanásobně na ušetřených nákladech ve zdravotnictví. Škrtnout sport znamená škrtnout i budoucí zdraví národa.
Petra Rédová Fajmonová, BSc.
Dobrovolní hasiči jsou páteří krizové pomoci v mnoha regionech. Bez dotací si obce nepořídí nové cisterny, přívěsy ani nepostaví nebo neopraví zbrojnice. Až přijde požár, povodeň nebo jiná katastrofa, budeme si na těchto škrtech bolestně vzpomínat.
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Anketa
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Výstavba cenově dostupných bytů má být úplně bez podpory. To v době, kdy je bydlení pro mladé rodiny a střední třídu už teď těžko dosažitelné, znamená další růst cen a prohlubování sociálních rozdílů. Navíc hrozí, že bez národního podílu ztratíme miliardy z evropských fondů, které jsou na spolufinancování navázány.
Programy, které pomáhají závislým lidem, chrání děti a podporují oběti domácího násilí, by přišly o prostředky. Bez prevence se problém jen přesune a později exploduje v podobě vyšších nákladů na zdravotnictví, policii a soudy. Ušetřit dnes znamená zaplatit násobně víc zítra.
Nikdo nepopírá, že je potřeba šetřit a hledat úspory. Ale seškrtat celé oblasti na nulu bez rozvahy a bez diskuse je krátkozraké. Úspora na papíře se snadno změní v účetní trik, který zakryje budoucí obrovské náklady.
Rozpočet není jen tabulka čísel. Je to odraz toho, jaké máme priority a jakou společnost chceme. Pokud nechceme žít v zemi, kde se šetří na bezpečnosti, zdraví a budoucnosti dětí, musíme tyto škrty odmítnout!
Zastavme financování války, která není naše a začněme řešit problémy u nás!
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV