Vích (SPD): Dostavba jaderných bloků bude pro občany drahá

Roky trvající politický boj mezi koalicí a opozicí se dlouhodobě přelévá také do tendrů na dostavbu jaderných elektráren Temelín a Dukovany. Proto bylo překvapivé nedávné rozhodnutí vlády Petra Fialy nechat v tendru pokračovat už jen dva zájemce, a navíc vyzvat zájemce na dostavbu jednoho až čtyř nových bloků. Dvou v Temelíně a dvou v Dukovanech. „Vláda vyzve francouzskou společnost EDF a korejskou KHNP, které se ucházejí o stavbu jaderného bloku v Dukovanech, k předložení závazných nabídek k stavbě až čtyř nových reaktorů v Dukovanech a Temelíně. V další části tendru nebude pokračovat severoamerický Westinghouse, jehož nabídka nesplnila podmínky. Na nové nabídky budou mít dva uchazeči čas do 15. dubna.” Na tiskové konferenci to dne 31. ledna 2024 uvedl premiér Petr Fiala (ODS).

Na začátku pokusů o dostavbu jaderných reaktorů byla Čína, Rusko, USA, Francie a Jižní Korea. Například první tendr na Temelín II probíhal od roku 2009 a byl ukončen bez výsledku v roce 2014 za vlády Bohuslava Sobotky (CSSD). Účastnili se ho tehdy americko-japonská firma Westinghouse, rusko-české konsorcium MIR.1200 a francouzská Areva, která ale byla z tendru vyřazena. Francouzi prý to ČR řadu let nemohli zapomenout, proto si to tentokrát lépe „pohlídali”. Vždyť také bez povolení Evropské komise (nepřesně nazvanou procedurou notifikace) bychom také nakonec nemuseli stavět nic. To asi vláda pětikoalice rychle pochopila.

Při druhém pokusu o dostavbu jaderných elektráren Temelín a Dukovany za vlády Andreje Babiše už se zdálo být vše na dobré cestě, aby se dostavba podařila. Ale tehdy se do hry zapojila ještě i vnitrostátní opozice, konkrétně strany dnešní pětikoalice. Ty při projednávání jaderných projektů ve Sněmovně vyvinuli takový politický tlak, že jim vláda postupně ustoupila a z tendru odstranila potenciální dodavatele z Číny a Ruska. Co na tom, že se tím mohlo dosáhnout lepší finální ceny. Vypadalo to, že jako obvykle zvítězí dodavatel z USA, ostatní že jen slouží jako fíkové listy, aby bylo možné říct, že soutěž proběhla. Ale, s nemalým překvapením, jsme se před pár dny z médií dozvěděli, že dalším vyřazených uchazečem byla firma Westinghouse z USA.

Dlouhodobě chybí aktuální a smysluplná státní energetické koncepce. Energetický mix nemůže být postaven na rostoucím podílu obnovitelných zdrojů, tedy na principu že bude foukat vítr a svítit slunce. Jádro je nejlevnější a umíme jej vyrobit. Proto musí být dominantní nejen pro domácnosti a konkurenceschopnost našich firem se západem, ale i s ohledem na naši energetickou bezpečnost. V tom případě je totiž dostatek paliva předem doma uskladněn, což o plynu a uhlí říci nelze. Uhelné elektrárny skončí tak jako tak nejpozději v roce 2038. Zbývá jádro, plyn a obnovitelné zdroje. V Německu zelená politika dohnala vládu uzavřít 3 jaderné elektrárny. Bude tedy i zde velká poptávka po energiích.

V mediálním prostoru se objevují spekulace, že o výsledku už je rozhodnuto, protože vláda Petra Fialy (ODS) se rozhodla své spojence podělit ve stylu „stíhačky F-35 od Ameriky, reaktory a děla Caesar z Francie“.

Byly ale kalkulace před 5ti lety, ve kterých se hovořilo, že Rosatom je schopen nám postavit a zprovoznit reaktor v cenovém pásmu 120-160 miliard korun. Dnes se hovoří o 2 tisících miliard (2 biliónech korun) za 4 reaktory, tedy 500 miliardách za jeden reaktor s dovětkem, že může být v tomto případě konečná sleva až 25 %. Tedy v případě výstavby 4 reaktorů by byl jeden zdarma. I tak cena 400 miliard korun za 1 reaktor ve srovnání se 160 miliardami před 5ti lety, je přehnaná a zbývá se zeptat, kdo to má zaplatit. Polostátní ČEZ to nebude. Bude to stát, resp. my všichni. Každopádně je to zaseknutá sekera pro další vlády které nastoupí po tomto pětislepenci a proto by tato vláda měla jednat s opozičními stranami o podmínkách smlouvy. Zatím tomu tak není.

Bude to ještě napínavé, ale zřejmě jako obvykle za současné vlády ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů pro Českou republiku krajně nevýhodné, a hlavně neskutečně drahé.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

