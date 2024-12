Vích (SPD): Drony, vrtulník a sociální dávky – co ještě pro Ukrajinu?

Drony pro Ukrajinu

Situace kolem české pomoci Ukrajině je dost zvláštní. Kromě státní pomoci z peněz českých daňových poplatníků se konají i různé soukromé sbírky. Jednou z nich je projekt Drony pro Ukrajinu. Ovšem ta sbírka není tak soukromá, jak se zdá. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) podle článku na Echo24.cz ze dne 10. prosince 2024 v létě tohoto roku dala za úkol Vojenské policii prošetřit společné aktivity spolku Skupina D, pořádajícího sbírku na drony pro Ukrajinu, a některých útvarů armády včetně 601. skupiny speciálních sil.

Cituji: „Tvářemi spolku Skupina D, který organizuje sbírku Drony Nemesis na pomoc Ukrajině, jsou kromě herce Ondřeje Vetchého také plukovník Otakar Foltýn nebo investor a podnikatel Jan Veverka. Čestným předsedou spolku je náčelník Generálního štábu armády Karel Řehka. Právě Řehkovo angažmá se přitom v posledních měsících stalo jednou z třecích ploch mezi ním a ministryní obrany. Spolek dosud vybral v první sbírce na průzkumné FPV drony pro ukrajinskou armádu téměř 205 milionů korun a minulý týden spustil druhou sbírku „Operace spravedlivá odplata“ na sto tun plastické trhaviny.” (více ZDE)

Ostatně po mnoha letech prvně vidíme takový politický aktivismus náčelníka Generálního štábu. Je to pro Armádu ČR dobře? Domnívám se, že nikoli.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vrtulník za všechny peníze

Iniciativa Dárek pro Putina, podle článku na webu idnes.cz ze dne 29. listopadu 2024, loni symbolicky 17. listopadu spustila sbírku na vrtulník UH-60 Black Hawk. Potřebovala 105 milionů korun. Ovšem sbírka se zadrhla, peníze přestaly „téct” v takovém množství jako na začátku a do 27. listopadu 2024 bylo vybráno jen cca 47 milionů korun. I to je obrovská částka, ale méně než polovina toho, co si přáli organizátoři sbírky. Takže si dali nový cíl, 70 milionů korun, a za něj chtějí koupit levnější a novější stroj ve Spojených státech. Je otázkou, proč měl být původně zamýšlený vrtulník tak hrozně drahý, přestože nebyl nový, a jaká bude jeho životnost na ukrajinské frontě, pokud se tam vůbec dostane a nebude přeprodán do zahraničí.

Sociální dávky pro postižené – Češi 880 korun v 1. stupni závislosti, Ukrajinci nerozlišeně až 6600

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9151 lidí

V předvánočním týdnu bude závěrečným třetím čtením pokračovat ve Sněmovně projednávání vládního návrhu zákona o další pomoci Ukrajincům z českého státního rozpočtu, tzv. Lex Ukrajina 7. Tímto návrhem by se mj. zavedl speciální příspěvek (zvýšená humanitární dávka) ve výši 4400 až 6600 korun měsíčně těm Ukrajincům dočasně žijícím v ČR, kteří budou deklarovat určitý zdravotní handicap.

Přitom českým zdravotně postiženým občanům v 1. stupni závislosti (nezvládání až čtyř základních životních potřeb) nedávno Fialova vláda odmítla zvýšit měsíční příspěvek na péči ze současných tragicky nízkých 880 korun měsíčně. Odmítám finanční zvýhodňování Ukrajinců i dalších cizinců vůči českým občanům v rámci českého sociálního systému. Ukrajinci ani žádní jiní cizinci by neměli mít přístup k sociálním dávkám ani k dávkám pro osoby se zdravotním postižením, určeným českým občanům.

Je třeba si nastavit limit

Když byla válka v jiných státech, naše tehdejší vlády se rozhodně nepřetrhly, aby vyčerpaly státní rozpočet do hlubokého mínusu. Nevyprazdňovaly se vojenské sklady, pomoc většího rozsahu byla při první válce v bývalé Jugoslávii, ale rozhodně humanitární, nikoli vojenská, a vůbec ne tak rozsáhlá. Ještě se nestalo, aby se našim občanům snižovaly důchody a dostupnost zdravotních služeb, protože v jiném státě, mimo NATO, je válka. Proč se to děje tentokrát? V čí prospěch? A kde to bude mít konec?

Vzhledem k měnící se geopolitické situaci s nástupem Donalda Trumpa je třeba přehodnotit I postoj České republiky. Víte například, že Trump pozval na svou inauguraci i čínského prezidenta a že se vymezil proti zásahům Ukrajiny hluboko v ruském týlu (zbraněmi, u nichž je jasné, že musí mít západní „výpomoc”)?

Od 20. ledna budou na politický stůl rozdány nové karty. A Česká republika by se na tyto změny měla připravit, protože EU je slabá a má svých problémů více než dost a pro Donalda Trumpa bude Amerika na 1. místě.

Psali jsme: Vích (SPD): Rozpočet ministerstva obrany je špatná hra s čísly Vích (SPD): Nereálný rozpočet prošel Sněmovnou Vích (SPD): Podpora Green Dealu a Ukrajiny – staronová Evropská komise Vích (SPD): Naši vojáci v Keni jsou problém