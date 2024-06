Vích (SPD): Evropské volby, kde kandidáti SPOLU kážou vodu a pijí víno

V pátek 7. června se ve 14 hodin otevřou volební místnosti v České republice, zavřou se 8. června opět ve 14 hodin. Letos jsou volby do Evropského parlamentu důležitější než kdykoli dříve. Ale protože jsou to celounijní volby, na výsledky se bude čekat do neděle do večera, až odvolí i v těch státech, kde jsou volby jen v neděli. Tedy to bude hodně napínavé.

Zajímavé je, že letos se prakticky celá volební kampaň přesunula do médií a na sociální sítě. Venkovní kampaň byla zřetelně menší, což je škoda. Přímý rozhovor s politikem je vždycky zajímavější, než když na Vás vykukuje jeho vyžehlený obličej z banneru nebo pečlivě na efekt naplánované video. Ale kandidáti pětikoalice se bojí jít mezi lidi, akorát tak do televizního anebo rozhlasového studia.

Co je potom zvláštní na letošních volbách do Evropského parlamentu je to, že v nich je ještě více zvýrazněn rozdíl, co kdo slibuje do voleb a co pak reálně po volbách dělá. Divit se budou voliči SPOLU až se jim ti europoslanci hned po volbách rozprchnou do různých frakcí jak "hejno vrabců". Už jsme to jednou viděli v Poslanecké sněmovně. Dovnitř ve sněmovních volbách koalice SPOLU vstoupila ve spořádaném šiku a hned potom se rozprchli na tři strany, honem „urvat" pro každého vlastní poslanecký klub.

Třeba lídr kandidátky SPOLU Alexandr Vondra, opravdu není žádný europesimista, jak se teď před volbami tváří. Tento pán jako „ořezávač sádla“ ve funkci ministra obrany za ODS osekával rozpočty pro naši armádu velmi významně. To vše navíc v dobách ekonomické konjunktury, tedy kdy jsme si mohli průběžné modernizaci vzhledem ke stavu ekonomiky dovolit.

Bílá kniha o obraně z roku 2011 vznikla za jeho ministrování a sám ji také schválil. Na str. 119 se zde například uvádí „zachovat taktické nadzvukové a podzvukové letectvo pro ochranu vzdušného prostoru České republiky, avšak dále nerozvíjet a nemodernizovat schopnost protiletadlové raketové obrany, založené na kompletu 2K12 KUB, vyřadit postupně z užívání útočné vrtulníky Mi-24/35 a dále do této schopnosti neinvestovat, neinvestovat do dalšího rozvoje pasivních sledovacích systémů, odstavovat z provozu pásová bojová vozidla pěchoty, ponechat schopnost tankového praporu do konce jeho životnosti (přibližně rok 2025) a v mezidobí zvážit účelnost jejího dalšího rozvoje a nepoužívané uskladněné tanky co nejdříve odprodat.

Celá Bílá kniha je potom obecně sumářem nereálných představ, ale tohle jsou naprosto šílená doporučení, která přivedla Armádu ČR tam, kde dnes je. Alexandr Vondra ale ještě stihl ve své kariéře později navázal kauzou ProMoPro. V čem má být potom takový europoslanec přínosem pro Českou republiku, to opravdu nevím.

Obrana národní suverenity proti diktátu Bruselu, obrana práva veta, zastavení nelegální migrace a islamizace jsou nejdůležitější body programu SPD a Trikolory, protože zásadně ohrožují suverenitu a bezpečnost občanů naší země. Takže až půjdete v pátek anebo v sobotu k volbám, tak abyste na to nezapomněli.

