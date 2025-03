Vích (SPD): Hysterie a strašení válkou mají zastínit vládní neschopnost

Na tento týden proto byla opozicí svolána mimořádná schůze Sněmovny na téma bezpečnosti a koncepce výstavby armády. Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje způsob nesystémového a netransparentního pořizování výzbroje a techniky pro armádu a navrhovali jsme tento bod také na zařazení řádné schůze Sněmovny, což ale hlasy koaličních poslanců ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů bylo zamítnuto.

Armáda je tom personálně nejhůř v novodobé historii

Naší armádě chybí tisíce vojáků a vyžaduje zásadní organizační a koncepční změny. Dlouhodobě jsme budovali armádu na nasazení, které odpovídá zcela jiným bezpečnostním výzvám. Vůbec se neřešily zálohy a nedotknutelné zásoby. Mobilizace se stala sprostým slovem a rychle přecházet z mírové struktury armády do válečné je sci-fi. Kapacity obranného průmyslu a strategických zásob státu jsou v případě stavu ohrožení zcela nedostatečné.

Peníze to nezachrání. Co se týká obranných výdajů a velikosti armád v porovnání mezi státy NATO bez USA a Ruskem, tak se ukazuje, že evropské státy NATO mají třikrát větší výdaje na zbrojení (425 miliard dolarů) než Rusko (129 miliard dolarů) a také výrazně až několikanásobně více tanků, letadel a vojáků než Rusko. USA vydává na zbrojení dokonce astronomických 968 miliard dolarů, jak uvedla minulý týden ve svém srovnání TV Prima.

Přesto probíhá hysterické strašení válkou a výzvy k navýšení výdajů na zbrojení, a to navíc na dluh. Skutečným nebezpečím pro stabilitu naší země je však pokračování v ekonomické destrukci a v dalším zadlužování ze strany Fialovy vlády.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

Efektivní nákupy

Důležitá je efektivita investování finančních prostředků do zlepšování schopností Armády ČR. Když to zjednoduším i v obraně by mělo být zohledňován co nejlepší poměr kvality a ceny. Pro armádu navíc potřebujeme vhodnou techniku, výzbroj a výstroj, která bude odpovídat struktuře naší armády, obranné doktríně a sledovat technologický vývoj v obranném průmyslu ve světě. Aby se nám nestalo, že zainvestujeme do těžké techniky a stíhacích letadel a podceníme vývoj v oblasti dronů a potřeby obrany proti dronům. Podobně potřebujeme efektivní PVO.

Vševojsková armáda je drahá, o to víc musíme rozmýšlet vhodné poměry mezi Vzdušnými silami, Pozemními silami a dalšími. Není od věci si připomenout, že řada bitev a válek v minulosti byla prohrána kvůli nedostatečné logistice, zejména zásobování municí a lidskými zdroji. To vidíme i na současném konfliktu na Ukrajině. Podobně se z něj poučme ohledně výhod obsazení strategicky výše položeného místa (obvyklé dobytí/uhájení kóty) a rizikového místa – přechod přes vodní toky.

To se zdálo jako velmi zastaralé v době, kdy jiné válečné konflikty probíhaly za silného využití vzdušných sil. Konflikt na Ukrajině ukázal, že pozemní operace mají dlouhodobě podobná pravidla. Patří mezi ně mj. udržení schopnosti překonávání vodních toků. To je zvlášť důležité pro obranu České republiky, kde je vodních toků velké množství (to jen k potenciálnímu nákupu pásových BVP ze Švédska-CV 90, které tyto schopnosti nemají). Slovenský případ, kdy se vzdali podstatné části protivzdušné obrany, by nás měl také varovat – dosud nemají adekvátní náhradu.

Nákupní seznam je jednoduchý

Tedy neměli bychom být ani na chvíli bez kvalitní PVO, bez stíhacího letectva (to hrozí minimálně mezi roky 2027 až 2030, resp. spíš až 2035, když už nebudeme mít v pronájmu JAS-39 Gripen, a ještě nedostaneme F-35). Měli bychom mít moderní tanky a BVP minimálně se schopnostmi samostatně překonávat vodní toky (broděním nebo schopností je přeplavat), dostatek vhodných mostovek a pontonových mostů, a to včetně Správy státních hmotných rezerv. Nesmíme také zanedbat obranu proti dronům podle nejnovějšího technologického vývoje. A získat vlastní drony různých konstrukcí, ideálně ve spolupráci s českými univerzitami, které na tom pracují. Nezapomínat na stále se vyvíjející schopnosti metod elektronického boje a udržet skvělé schopnosti našich druhů vojsk.

A co vojáci?

Potřebujeme zachovat schopnosti Armády ČR, které dosud má, a udržet dostatek technicky zdatného personálu. Chybí šest tisíc vojáků, zpravidla v základních funkcích, to je alarmující. K tomu jistě nepomůže vyhrožování zapojením do „mírových misí“ na Ukrajině po skončení horké fáze toho konfliktu. Už i Ministerstvo obrany uznává, že to je jeden z důvodů odchodů vojáků mimo aktivní službu i před splněním závazků. Pokud se tato situace nevyřeší dostatkem vhodných kapacit napříč republikou, nemá smysl nakupovat tolik předražené techniky, když ji navíc nebude mít kdo obsluhovat.

Nezapomínat na bezpečí civilistů

Je potřeba také zmínit, že bezpečnost je nejen vnější, ale i vnitřní. Zatímco na tu vnější se vynakládají 2 % HDP a do budoucna více, na tu vnitřní je to pouhých 0,6 % HDP. Chybí kryty pro 90 % obyvatel a Správa státních hmotných rezerv nemá dostatečné zásoby v případě vyhlašování jednotlivých krizových stavů (trvanlivé potraviny). To vše je potřeba změnit.

Zkrátka v oblasti obrany i krizového řízení je hodně co dělat a další vláda bude mít plné ruce práce. Je zřejmé, že pozornost se obrátí spíš ke schopnostem obrany, než „výletům za hranice“. Tím spíš je třeba mít ve vládě odborníky se zkušenostmi. Pokud bude hnutí SPD součástí příští vlády, máme připravený komplexní plán na organizační a koncepční změny v rámci obrany naší země bez nutnosti zvyšování výdajů.