Zwyrtek Hamplová: Lživý a účelově manipulativní článek Novinek. Potvrzení z BIS

INFORMACE PRO VÁS: BIS jednala profesionálně
Ráda bych Vás informovala, že jsem dostala v tomto týdnu odpověď na mé otázky ve vztahu k článku na Novinkách, který byl otištěn včetně osmi fotografií konkrétních osob, a jež se hrubě dotýkal řady senátorů (včetně mě) poskytujících obsahově běžné názorové rozhovory; odpověď jsem obdržela 28.4.2026 v Senátu, a to písemně přímo od Michala Koudelky, ředitele civilní kontrarozvědky (BIS). Odpověď mi byla poskytnuta v utajovaném režimu “přísně tajné”, takto jsem s ní byla seznámena, a to samozřejmě respektuji.
K jejímu obsahu však mohu a chci uvést následující. Odpověď byla poskytnuta profesionálně, zcela konkrétně, a komunikace se mnou jako se senátorkou i právničkou byla ze strany pana ředitele obsahově korektní a s patřičným respektem. Informace mi byly plně poskytnuty, a ty, které jsem dříve jen dovozovala, mi byly potvrzeny.
Obrátím se proto na další kolegy, kteří byli obsahem textu Novinek rovněž ve všech sférách života hrubě zasaženi, a budu je informovat o našich možnostech. Dnes už totiž mohu vyslovit zcela jistě - titulek článku je ve vztahu k BIS a k uvedeným osobám zcela lživý, a jeho obsah lživý a účelově manipulativní. Na základě toho společně zvážíme další postup.
