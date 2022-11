Vích (SPD): Legionella, plísně, dvojí standardy ve zdravotnictví

reklama

Nepředvídavá doporučení současné vlády pětikoalice (ODS, TOP09, KDU-ČSL, STAN a Piráti) držet v místnostech nízkou teplotu vytápění může podle odborníků způsobit nárůst množství plísní v bytech, školách i kancelářích. Zejména, pokud to bude spojené se snahou co nejméně větrat. Pokyny držet nízkou teplotu v místnostech v době topné sezóny samozřejmě mohou vést k nárůstu respiračních onemocnění a už se tak také děje. Navíc když se vyléčíte a přijdete znovu do vymrzlé kanceláře, může se Vám onemocnění rychle vrátit. Na tato a podobná tvrzení není potřeba mít zdravotnické vzdělání.

Teze o nepotřebnosti větrání je v přímém protikladu s loňskými doporučeními odborníků napříč všemi médii. Tenkrát se horovalo pro časté větrání, mytí si rukou a podobně. Nyní se ale propaguje opět očkování a navíc snížení teploty v rozvodech teplé vody. A to může mít další nebezpečný efekt, totiž rozšíření bakterie legionelly v potrubí. Legionella, to není žádná legrace, způsobuje zápaly plic s dost rychlým vývojem, navíc se nemusí hned přijít na to, v čem je problém.

To se přesně stalo předsedovi Evropského parlamentu Davidovi Sassolimu, který zemřel právě na následky těžkého zápalu plic způsobeného legionellou. Bojoval s tou nákazou několik měsíců, pak se to na chvíli zlepšilo, pak musel zpět do nemocnice se selhávající imunitou a nakonec zemřel. Navíc se zjistilo, že je to v budově Evropského parlamentu, respektive obou budovách, mezi kterými už roky pendlují, dlouhodobý problém, který řeší tím, že prostě vypínají teplou vodu. Přitom naši odborníci roky vědí, že stačí jednou za 14 dní proplachovat potrubí vodou horkou 70 stupňů Celsia a je po legionelle.

Do toho se v České republice stupňují problémy ze zdravotnictví o ty uměle vytvořené. Například odebrání cca 14 miliard Kč za platby států zdravotním pojišťovnám za tzv. státní pojištěnce vládní novelou zákona. Tu ani nepodepsal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP09), ale „spadlo to" na ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS). Už to je zajímavé, že tak velký zásah do zdravotnictví není spolupodepsán ministrem zdravotnictví. SPD schválení dané novely dlouho bránila, i obstrukcemi, protože nám bylo jasné, co přijde. Najednou nebude dost peněz ve zdravotnictví.

A už je to tady, ministr zdravotnictví Válek už pomalu vytahuje „z klobouku" kreativní nápady, jak zavést dvojí standardy ve zdravotnictví. Ne připlacení si za samostatný pokoj nebo lepší jídlo v nemocnici, ale rovnou dvojí standard léků. To je nepřijatelné! O Vašem zdraví tak má rozhodnout Vaše peněženka, ačkoli se Listina základních práv a svobod ani Ústava v tomto směru nijak nezměnila. Nebo chystají úpravu těchto dokumentů? Teď navíc se hovoří i o zvednutí poplatků za pohotovost z 90 na 200 korun.

Přitom novelu zákona, který dělil zdravotní péči na standard a nadstandard zrušil už před devíti lety Ústavní soud. Ale tahle vláda se evidentně snaží obnovit různé děsivé nápady z minulosti, a to co nejrychleji. Celkové pojetí spočívá zjevně v tom, že náklady se zvyšují a životní úroveň většiny českých občanů a firem se rapidně a radikálně zhoršuje. Je třeba si klást otázku: V čí prospěch se tak děje? A na to navazuje další logické teze: Nechají si to čeští občané líbit? A pokud ano, jak dlouho? Tato vláda nemá podporu občanů a důvěru veřejnosti. Její volební preference trvale klesají a občané demonstrující proti drahotě mají oprávněné požadavky k její nečinnosti v oblasti energetické krize. Není vládou odborníků, a proto by mělpremiér podat demisi. Čím dříve, tím lépe.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

