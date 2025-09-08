Vích (SPD): Ministerstvo obrany s nákupy tanků Leopard 2A8 spěchá

Vláda premiéra Petra Fialy schválila nákup 44 německých tanků Leopard 2A8 v celkové hodnotě přes 34 miliard korun. Jedná se o zakázku uzavřenou bez výběrového řízení a mimo zákon o veřejných zakázkách, což vyvolalo silnou kritiku. Není divu.
Dodávky tanků mají začít až v roce 2028. Přesto už stát uhradil minimálně 20 % částky jako zálohu. Otázky vyvolává i úroveň zapojení domácího průmyslu, ačkoli vláda hovoří o účasti 11 českých firem, garantovaný objem pro tuzemské subjekty činí pouze 1,3 miliardy korun, což je k poměru zakázky zcela neadekvátní.
Navíc smlouva čelí absenci zajištění servisní podpory, dodávek náhradních dílů, munice anebo transparentních podmínek spolupráce, což povede dlouhodobě k navýšení nákladů veřejných financí v řádu desítek miliard korun. Zakázka navíc má být financována formou půjčky z fondů Evropské unie, jejíž splatnost má trvat desítky let – což bude znamenat dodatečné zadlužení budoucích generací.
Ing. Radovan Vích
Kritika není ojedinělá: NKÚ již opakovaně upozorňuje na nedostatky při pořizování vojenské techniky ministerstvem obrany. Podle zprávy z konce září 2024 nebyla realizována čtyři ze 11 nápravných opatření a dvě byla splněna jen částečně. Šlo především o nedostatečné zajištění provozuschopnosti tanků, nedostatek náhradních dílů a nevybudování adekvátní infrastruktury (např. garáže pro techniku).
NKÚ dále hodnotí, že minulé nákupy výzbroje byly neefektivní – chyběla dlouhodobá koncepce, nebyly pokryty životní cykly zbraní náhradními díly, a chybně definované parametry vedly k častým opakovaným výběrovým řízením a prodražením nákupů.
V oblasti ženijní techniky úřad upozornil, že stroje překračují životnost mnoha lety, jejich parametry neodpovídají budoucím potřebám (např. mostní soupravy zvládají váhu tanků jen těsně), a mnohé projekty ani nebyly zahájeny.
NKÚ kritizoval i nestabilní strategii investic do výcvikových zařízení. Investice do modernizace kapacit pro přípravu vojáků byly podle úřadu pomalé, neadekvátně naplánované a neodpovídaly současným hrozbám.
Tyto systémové problémy dávají kontext kritice současné zakázky na tanky, a ukazují, že výtky vůči jejímu průběhu nejsou izolované, nýbrž součástí dlouhodobého trendu. Je proto provézt důkladnou reformu procesů nákupů a způsobů pořizování výzbroje, zvýšení transparentnosti a zajištění přínosů pro domácí průmysl. Takto jdou peníze do zahraničí a pro náš obranný průmysl zbydou pouze drobné. Nová vláda to v této oblasti nebude mít jednoduché, ale ta současná už by měla jenom topit a svítit, a nikoliv na poslední chvíli ještě draze utrácet.
Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích
autor: PV