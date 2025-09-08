Vích (SPD): Ministerstvo obrany s nákupy tanků Leopard 2A8 spěchá

08.09.2025 9:15 | Monitoring

Přitom dlouhodobě čelí kritice, kde i Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) upozorňuje na opakované nedostatky v zakázkách.

Vích (SPD): Ministerstvo obrany s nákupy tanků Leopard 2A8 spěchá
Foto: Oldřich Szaban
Popisek: Radovan Vích

Vláda premiéra Petra Fialy schválila nákup 44 německých tanků Leopard 2A8 v celkové hodnotě přes 34 miliard korun. Jedná se o zakázku uzavřenou bez výběrového řízení a mimo zákon o veřejných zakázkách, což vyvolalo silnou kritiku. Není divu. 

Dodávky tanků mají začít až v roce 2028. Přesto už stát uhradil minimálně 20 % částky jako zálohu. Otázky vyvolává i úroveň zapojení domácího průmyslu, ačkoli vláda hovoří o účasti 11 českých firem, garantovaný objem pro tuzemské subjekty činí pouze 1,3 miliardy korun, což je k poměru zakázky zcela neadekvátní.

Navíc smlouva čelí absenci zajištění servisní podpory, dodávek náhradních dílů, munice anebo transparentních podmínek spolupráce, což povede dlouhodobě k navýšení nákladů veřejných financí v řádu desítek miliard korun. Zakázka navíc má být financována formou půjčky z fondů Evropské unie, jejíž splatnost má trvat desítky let – což bude znamenat dodatečné zadlužení budoucích generací.

Ing. Radovan Vích

  • SPD
  • Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kritika není ojedinělá: NKÚ již opakovaně upozorňuje na nedostatky při pořizování vojenské techniky ministerstvem obrany. Podle zprávy z konce září 2024 nebyla realizována čtyři ze 11 nápravných opatření a dvě byla splněna jen částečně. Šlo především o nedostatečné zajištění provozuschopnosti tanků, nedostatek náhradních dílů a nevybudování adekvátní infrastruktury (např. garáže pro techniku).

Anketa

Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?

97%
1%
2%
hlasovalo: 10235 lidí

NKÚ dále hodnotí, že minulé nákupy výzbroje byly neefektivní – chyběla dlouhodobá koncepce, nebyly pokryty životní cykly zbraní náhradními díly, a chybně definované parametry vedly k častým opakovaným výběrovým řízením a prodražením nákupů.

V oblasti ženijní techniky úřad upozornil, že stroje překračují životnost mnoha lety, jejich parametry neodpovídají budoucím potřebám (např. mostní soupravy zvládají váhu tanků jen těsně), a mnohé projekty ani nebyly zahájeny.

NKÚ kritizoval i nestabilní strategii investic do výcvikových zařízení. Investice do modernizace kapacit pro přípravu vojáků byly podle úřadu pomalé, neadekvátně naplánované a neodpovídaly současným hrozbám.

Tyto systémové problémy dávají kontext kritice současné zakázky na tanky, a ukazují, že výtky vůči jejímu průběhu nejsou izolované, nýbrž součástí dlouhodobého trendu. Je proto provézt důkladnou reformu procesů nákupů a způsobů pořizování výzbroje, zvýšení transparentnosti a zajištění přínosů pro domácí průmysl. Takto jdou peníze do zahraničí a pro náš obranný průmysl zbydou pouze drobné. Nová vláda to v této oblasti nebude mít jednoduché, ale ta současná už by měla jenom topit a svítit, a nikoliv na poslední chvíli ještě draze utrácet.

Psali jsme:

Vích (SPD): Volby můžou něco změnit, toho se SPOLU a STAN bojí
Vích (SPD): Fialovo zadlužení má bránit další vládě něco měnit
Vích (SPD): Prázdná státní kasa – kdo vytuneloval ČR tentokrát?
Vích (SPD): Migrační invaze nepolevuje a EU ji ještě podporuje

Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

MO , NKÚ , zakázka , SPD , Vích

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je kritika nákupu tanků Leopard oprávněná?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Bc. Vít Rakušan byl položen dotaz

Jak to je?

Vy tvrdíte, že byste nikdy nepodpořil plošné šmírování komunikace, ale váš bývalý náměstek Profant potvrdil pravý opak. Tak jak to je? Já upřímně nevím, ale možná věřím teď spíš Pirátům, protože jste to byl právě vy, kdo chtěl zavádět i cenzuru na internetu, i když vy jste to nazýval vznešeně jako b...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Ministerstvo obrany s nákupy tanků Leopard 2A8 spěchá

9:15 Vích (SPD): Ministerstvo obrany s nákupy tanků Leopard 2A8 spěchá

Přitom dlouhodobě čelí kritice, kde i Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) upozorňuje na opakované nedostat…