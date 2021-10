Vích (SPD): Opustit EU? Co nám hrozí, pokud zůstaneme a podřídíme se.

reklama

Hlavními nástroji EU, jak nám všem znepříjemnit život v roce letošním, a hlavně v těch následujících, jsou: jeden instrument (Next Generation EU, Fond obnovy) a jeden plán (Green Deal).

Konec automobilů se spalovacími motory. Nástup elektromobilů.

Automobily se spalovacími motory se podle plánu Green Deal v EU přestanou vyrábět a prodávat v roce 2035 (a možná i dovážet do EU, co my víme, jaké jsou další pokrokové plány EU, tohle se dá předpokládat). Elektromobily jsou ale příliš drahé a obyčejný občan si je prostě nebude moci vůbec dovolit. To se má prý řešit subvencemi, kterými se ale pouze dále zvětší náš prohlubující se státní dluh. Elektromobily také moc daleko nedojedou. Takže jestli máte chalupu moc daleko od svého bydliště, budete nuceni ji prodat, anebo se smířit s tím, že někde budete čekat hodinu na nabíječce, pokud tedy bude k dispozici. A zde jsme u nejhumornější části celého Green Dealu. Odstavením aut se spalovacími motory a jejich nahrazení elektromobily je potřeba zásadně zvýšit množství vyrobené elektrické energie. Potřebujeme k tomu několik Temelínů. To je prostě pouze obecná matematika.

Energetické zdroje – seškrtání seznamu.

Co ale navrhuje EU místo zvýšení množství zdrojů elektrické energie? Přesný opak. Omezení zdrojů elektrické energie. Velkou část těch doteď používaných prostě prohlásila za špinavé zdroje elektrické energie – spalování uhlí, spalování dřeva, nelíbí se ani jaderná energie. Co zbývá? No, skoro nic užitečného. Vodní elektrárny, solární panely a „větrníky”. Ze zdrojů energie obecně zůstávají ropa, zemní plyn a vodík. Tady chci upozornit, že s hlavním a nejlevnějším dodavatelem zemního plynu do Evropy, s Ruskem, je Česká republika v přetrvávajícím diplomatickém konfliktu, ale Německo právě dostavělo Nord Stream II a bude tedy snadno určovat „komu málo, komu nic”. Maďarsko si to již řeší po svém. U nás zatím nic. Přitom plyn v EU teď pokořil další metu a zdražil až na 100 eur za megawatthodinu, tedy pětinásobek průměrné před pandemické ceny. Mnozí politici, místo aby přiznali omyl zelených politik EU, ale tvrdí, že v tom máme vidět příležitost. Tento názor je ale zcela mylný, protože zdražují i ostatní energie.

Jízda na kole, ať chcete, nebo ne.

Takže na elektroauta nebude mít každá rodina, navíc nebude dost zdrojů, jak je napájet. Co tedy hrozí? Budeme asi jezdit na kole a možná se začnou zase chovat koně jako dopravní prostředek. Ale to vlastně ne, použití těch milých zvířat v masovém měřítku k dopravě by jistě rázně zabránili ekologičtí aktivisté – poukázali by na týrání zvířat. Takže asi to kolo.

Dluhová unie.

Fond obnovy neboli Next Generation EU byl velmi tajemným dokumentem. Nikdo nechtěl říct, jakým mechanismem se ty peníze na finančním trhu vypůjčí, kolik to bude celkem stát a jak to máme zvládat splatit. Navíc novinka, z dluhu 750 miliard euro je najednou 806,9 miliard euro. Kolik to bude příští rok? Ukazuje to, že zřejmě si Evropská komise celou tu částku už půjčila, nikoli až postupně, a už jsou tam započítané ty náklady, poplatky apod. Navíc je tam ten mechanismus, že si to půjčí Evropská komise jménem členských států, ale ručí všichni, i za ty, kteří by třeba neplatily. Navíc část těch peněz budou vyloženě dary (zvané granty, tj. podmíněné dary) a další část půjčky členským státům EU. Nejvíc z těch peněz se ovšem má použít na realizaci plánu Green Deal. Tak je to provázané. Přitom při schvalování Fondu obnovy se argumentovalo, že to jsou peníze hlavně na pomoc s náklady vzniklými bojem proti Covid-19.

Takže jistě, můžeme zůstat v EU ještě dlouho, pokud si to naši občané budou přát. Obávám se ale, že si to už hodně záhy přát nebudou. Skokové zdražování cen energií má začít už tento podzim a spolu se zvýšením sazeb hypoték se mnoho rodin dostane do vážných ekonomických problémů, a navíc se zdražuje v podstatě všechno. Neboli, budeme-li dál poslouchat a plnit vše, co si EU přeje, budeme ve velkých potížích. Řešením je nikoliv dále poklekávat, ale přijmout zákon o referendu, včetně referenda o vystoupení z EU. Kdo uteče, ten vyhraje a poslední zaplatí účet. A ten nebude malý. Tak na to nezapomeňte, až půjdete za pár dnů k volebním urnám a budete se rozhodovat, komu dáte svůj hlas. SPD nepoklekne!

Převzato z Profilu.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

