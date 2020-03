Vích (SPD): Osekání rozpočtu armády kvůli koronaviru by bylo chybou

Všichni aktuálně řeší děsivé dopady pandemie koronaviru. Nechci v této fázi kritizovat, kdo co dělá na úrovni vlády a samospráv dobře a kdo co dělá špatně.

reklama

Je potřeba říci, že všichni se snaží, je potřeba jim za jejich práci poděkovat a na podrobnou analýzu chyb a nedostatků bude času dost. Jedno je však jasné již dnes. Stát není připraven na krizové situace tohoto typu. Krizové plány nejsou aktuální, chybí strategické zásoby v potřebném množství a skladbě, je špatná potravinová soběstačnost. Chybou bylo i zrušení Hlavního úřadu Civilní ochrany v podřízenosti ministerstva obrany. Armáda a Vojenská policie je na svých početních a hraničních schopnostech. Vojáci nasazení a připravující se na rotace do zahraničních operací mají své limity a k tomu posilují v počtu 2096 osob ostrahu hraničních přechodů ve prospěch Policie ČR, protože ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) nebyl za celou dobu schopen zabezpečit nábor tisíců potřebných policistů včetně vyřešení jejich zaslouženého a odpovídajícího finančního ohodnocení. Ostatní a podrobná analýza přijde na řadu později.

Čína je již počty mrtvých v důsledku pandemie COVID-19 evidentně za vrcholem, ale děsivá čísla mrtvých přicházejí zejména z Íránu, Španělska, a nárůsty v řádech desítek nově hlásí Holandsko a Belgie. Cena bude vysoká a podle mého odhadu v řádech stovek miliard korun a tak se hledají zbytné finance v rozpočtu. Podle vyjádření premiéra Andreje Babiše a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) bude Ministerstvo obrany první na ráně v rámci škrtů. To by ale byla zásadní chyba!

Představte si, že Evropu zdecimovanou koronavirem a opatřeními proti jeho šíření mohou napadnout vojska jiného státu anebo jiné hrozby. Že to není tak nereálný scénář ukázal nedávný a vlastně ještě trvající střet na řeckých hranicích s Tureckem. Turecko navíc využilo pro případné prolomení řecké pozemní hranice pečlivě nasměrovaný proud agresivních ilegálních migrantů, které Turecko sem tam vojensky či policejně podpořilo (například strháváním hraničního oplocení za pomoci obrněného vozidla, drony nesoucími slzné granáty proti řeckým pohraničníkům, pomocí migrantům v prostříhávání plotu apod). Zatím je sice nepodpořilo masivně a Řecko se brání jak může, ale prostě ten tlak zkoušejí. Turecko ale není jediný stát, který může mít na Evropu zálusk. Armády v okolí Evropy nejsou slabší než evropské armády. To je třeba si připomínat.

Anketa Kdo podle Vás udělal pro boj s koronavirem prozatím nejvíc? Andrej Babiš - premiér 70% Vladimír Dlouhý - šéf Hospodářské komory 0% Jan Hamáček - ministr vnitra 2% Rastislav Maďar - epidemiolog 0% Jana Maláčová - ministryně MPSV 0% Tomáš Prouza - šéf Svazu obchodu 4% Roman Prymula - epidemiolog, náměstek MZ 20% Adam Vojtěch - ministr zdravotnictví 4% Ursula von der Leyenová - předsedkyně Evropské komise 0% hlasovalo: 27906 lidí

Za zmínku jistě také stojí nedávné prohlášení bývalého velvyslance ČR při NATO a náměstka generálního tajemníka NATO, nového ředitele Evropské obranné agentury (EDA) "kariérního diplomata" Jiřího Šedivého, který doslova prohlásil: "Je povinnost ČR přijmout skutečné uprchlíky z válečných zón kvůli solidaritě k EU". Jeho prohlášení je nepřijatelné zejména v době, kdy čelíme bezprecedentní pandemii koronaviru. (Jen pro upřesnění, EDA je orgán společné evropské bezpečnostní a obranné politiky EU).

EU neudělala pro eliminaci šíření koronaviru v podstatě nic. Nejdříve peskovala členské státy za to, že uzavírají své hranice, aby o několik dnů později předsedkyně EK Ursula von der Leyenová prohlásila, že "EU tuto skutečnost podcenila" a následně se "skřípěním zubů" rozhodla, že uzavře hranice schengenu na 30 dnů. Pozdě! Kdyby si státy nepřijímaly jednotlivá restriktivní opatření samostatně, tak dnes by bylo číslo nakažených a mrtvých v důsledku pandemie koronaviru ve státech EU řádově větší. Sice následně EU vyčlenila postiženým státům ze "svého" rozpočtu finanční částky na náklady spojené s pandemií, ale to je jako "s křížkem po funuse". Jednak je ta částka vzhledem k plánovaným škodám v ekonomice a našem národním hospodářství směšná vzhledem k tomu kolik do EU odvádíme a také to není otázka peněz. To, co potřebujeme nejvíce jsou ochranné pracovní pomůcky a dezinfekční prostředky. Je tedy aktuálně větší důkaz toho, že nám EU škodí a že bychom z ní měli konečně vystoupit?

Je předčasné v této době dělat kvalifikované odhady škod. Není známo jak dlouho budou restriktivní opatření trvat. Současná koronavirová krize připravuje stát o cca 2 miliardy Kč za den, o další 1 miliardu za den stát připraví uzavření Škodovky (tedy Volkswagenu ) a filiálky Hyundai, což je problém hlavně kdyby to trvalo déle než předpokládané dva týdny. Automobilová výroba na sebe ale navazuje dalších 400 tisíc pracovníků z druhovýroby a to nepočítám, že se zavírají automobilky v Německu. Naši střední podnikatelé nemají rezervy na platy svých zaměstnanců a výpadek plateb zdravotního a sociálního pojištění jenom za OSVČ je také 1 miliarda měsíčně atd. Aby ale Česká republika neupadla do recese, je pro ní udržení výroby z hledisky příjmů klíčové!

Jak ukázalo několik posledních válečných konfliktů v posledních letech, pozemní armáda, tedy tanky, obrněná vozidla apod. hrají stále klíčovou roli zejména při obraně území ale i k případnému útoku. Koncept silné pozemní vševojskové armády tedy není překonaný. Naopak. Proto je pro mě velkým zklamáním, že při hledání úspor v dnešní nelehké situaci, vláda jako první chce osekat rozpočet na armádu, ze které je již dnes torzo. Všichni víme díky komu.

Už dlouho připomínám důležitost používat na vojenské zakázky v co největší míře především náš vlastní domácí průmysl. To se teď se situací ohledně pandemie koronaviru a zavřených hranic zase potvrdilo. Protože v případě podobné pandemie, přírodních katastrof nebo dokonce vojenských konfliktů můžeme počítat jen s těmi výrobními kapacitami, které jsou na našem území nebo případně na území geograficky blízkých přátelských států (V4). Výroba pro armádu na území České republiky může v situaci, kdy hrozí nová finanční krize a s ní související nezaměstnanost, zmírnit starost, kde zaměstnat ty, kdo přišli o svou dosavadní pracovní pozici. Firem i státních podniků schopným různých vojenských dodávek nemáme málo. Namátkou VOP CZ, LOM, Tatra Defence Vehicles, Vojenský technický ústav, Meopta, Česká zbrojovka, a mnoho dalších.

Takže můj recept na závěr: Musíme se o svou obranu starat v první řadě sami! Nespoléhat se pouze na NATO a již vůbec ne na EU! Rozpočet na armádu nesnižovat, ale je potřeba aktualizovat Bezpečnostní strategii a Obrannou strategii ČR, protože aktuálně největší hrozba ani riziko není Rusko. Na základě toho je potřeba změnit Koncepci výstavby AČR, zapomenout na předražené americké vrtulníky a výsadkový pluk, zamyslet se nad modernizací stávajících pásových bojových vozidel a obdobně přistoupit k dalším strategickým a významným akvizičním projektům. V návaznosti na to rozhodnout o tom, které akviziční projekty přehodnotit, které odsunout a zbytek zrušit. Následně začít opět stavět armádu na robustní obrany schopné válečné struktuře, kterou promítnout do mírové organizační struktury s možností rychlého rozvinutí na válečné počty a schopnosti s využitím připravených a doposud neodvedených záloh. Takhle má armáda a naše republika šanci na přežití. V opačném případě se to všechno zhroutí jako domeček z karet. A to by bylo nejen ohrožením bezpečnosti a obrany České republiky ale hlavně náš konec.

(převzato z Profilu)

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva SPD, předseda Regionálního klubu SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vích (SPD): Kde si s koronavirem neumí poradit stát, tam pomůže Kellner Vích (SPD): Vláda vyhlásila nouzový stav kvůli koronaviru Vích (SPD): Pomoc Řecku je potřeba zásadní, technická i politická Vích (SPD): Agrese Turecka je důsledkem, že Řecko bojuje na svých hranicích samo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.