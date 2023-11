Vích (SPD) Premiér Petr Fiala v agónii a s ním celá vláda

reklama

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj byl napřed roky komikem a potom prezidentem. Český premiér Petr Fiala, byl napřed profesorem, pak politikem, ale teď se zjevně rekvalifikuje na komika. Jeho pohyb rukama k sobě a od sebe už by si měl nechat patentovat. A lze si s plnou vážností položit otázku – je vyjednávání mezi ANO a ODS o příští vládě natolik daleko, že už je začít třeba odstraňovat překážky takové sestavě, nebo je to jen vnitropolitický puč v ODS činěný vůči premiérovi přes sociální sítě i jiná média?

Anketa Které datum je pro vás důležitější? 17. listopad 1939 78% 17. listopad 1989 4% Obě výročí jsou stejně významná 7% Nevím / Je mi to jedno 11% hlasovalo: 7387 lidí

Neskutečná neschopnost vlády pětikoalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti) se projevuje ve všech sférách. Když vezmeme příklad mezinárodní politiky, už naši představitelé nejsou přijímáni ani v klíčových zemích Afriky nebo Blízkého Východu (Nigérie, Saúdská Arábie, Katar). Ministryně obrany Jana Černochová chce, aby ČR vystoupila z OSN. Na velkých světových mítincích se „vstřícný“ premiér Petr Fiala pravidelně objevuje na fotografii až nahoře vzadu, zatímco „vzpurný“ maďarský premiér Viktor Orbán stojí hrdě vepředu. A tak bych mohl ještě dlouho pokračovat.

Zajímavé jsou také odpovědi dvou místopředsedů vlády, Ivana Bartoše (Piráti) a Víta Rakušana (STAN), na to, zda bude pokračovat koalice PirSTAN. Ivan Bartoš řekl „Koalice PirSTAN skončí s touto vládou.“ A Vít Rakušan to potvrdil. Nicméně nepozorní čtenáři se už radovali, že končí nejen PirSTAN, ale také tato vláda pětikoalice. Tak zde musím čtenáře zklamat, zatím ne, aspoň pokud je veřejně známo. Připomenu ale, že u Pirátů to interně „pod pokličkou“ vře, z ničeho nic byl z postu v širším vedení strany, tzv. Republikovém výboru, vyhozen dokonce předseda poslaneckého klubu Pirátů, Jakub Michálek. Je tedy fakt, že velí celkem čtyřem poslancům, tak velký je ten poslanecký klub, víc se jich do Sněmovny nedostalo. Což znovu vrací do hry otázku, jak moc legálně byl ustaven poslanecký klub Pirátů, a jak legálně tedy činí rozhodnutí současná Sněmovna. Zajímavá otázka pro ústavní právníky. Jedinými dvěma poslaneckými kluby, kde problém s ustavením po volbách nebyl, jsou kluby SPD a ANO.

Na politické scéně České republiky vzrůstá neklid hlavně po radikální změně vlády na Slovensku. Dále různé už i intelektuální kruhy a podnikatelé si uvědomují, že takhle to již dále nejde. Negativní zprávy přicházejí ze všech stran. Ceny energií, drahé potraviny, inflace, pokles tržeb v maloobchodě, bydlení, vodné a stočné, nedostatek léků, kolaps školství atd. Lidé se probouzí z letargie a začínají chápat, že za další dva roky mohou přijít o víc majetku, než jsou ochotni tolerovat. Nemoci si zajít ani jednou týdně do restaurace, po řádné práci, nebo s dětmi do kina, když ještě před třemi roky jste tam mohli chodit pravidelně a často, to řadu lidí začíná opravdu štvát. Politici se divili, že třeba úředníci NBÚ žádají o povolení další práce, protože jim platy nestačí. Ale to jen demonstruje, jak špatně jsou na tom lidé pracující nejen ve státní správě. Mít dvě zaměstnání začíná být „novým standardem“. To je přece šílené, a to se píše rok 2023 a nikoliv 1989.

Tato vláda není vládou odborníků a měla by skončit. K demisi vlády ale zřejmě přimějí pouze masové nepokoje, ale měl by konat i prezident republiky a nenechat současnou vládu Petra Fialy v agónii a s ní nechat padnout na kolena celé hospodařství, firmy, živnostníky ale hlavně naše občany.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

