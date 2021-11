Vích (SPD): Prezident přijímá návštěvy a koalice jsou lehce hysterické

reklama

Celé dva týdny byla média plná pochybností o zdravotním stavu pana prezidenta. Nedostatečné informace o jeho hospitalizaci vyvolávaly pochybnosti o tom, jak na tom pan prezident se zdravím je. Nebylo by to nic neobvyklého, kdyby ta situace nenastala těsně po volbách do Sněmovny. V té chvíli tradičně role prezidenta nabývá na důležitosti. I z toho důvodu, že volby sice dopadly tak, že vyhrála koalice SPOLU, ale na mandáty ve Sněmovně vyhrálo hnutí ANO. Koalice SPOLU se tak může cítit jako vítěz jen pokud udrží vztahy s koalicí Piráti a Starostové. Pak mají zaručenou pohodlnou většinu v Poslanecké sněmovně v podobě 108 hlasů. Nutno dodat, že zatím. Piráti také o své účasti ve vládě rozhodnou až hlasováním jejich celostátního fóra okolo 15. listopadu. Zatím to ale se zdá bohatě stačí na vyslovení důvěry vládě i běžnou "provozní" většinu při hlasováních, tedy klidný život vlády, kterou by tyto dvě koalice složily. Ovšem je tu ta "prekérka", že prezident se ještě před volbami, a to opakovaně, vyslovil, že výsledky slepenců a koalic nehodlá řešit v prvním pořadí, ale bude to brát podle výsledků kandidujících samostatných stran a hnutí, která ve volbách zvítězí na počty mandátů. V tomto přepočtu by to bylo hnutí ANO, které získalo 72 mandátů, druhá ODS získala jen 34 mandátů, což je necelá polovina, tedy daleký odstup. Ovšem jako koalice SPOLU získala ODS společně s KDU-ČSL a TOP09 dohromady 71 mandátů. Je to cílený podvod na voličích, protože vítěz může být pouze jeden, ale nikoliv tři anebo dva.

Místo, aby se věc hned po volbách vyjasnila, stalo se to, že prezidenta kvůli jeho zdravotnímu stavu odvezla sanitka a pak deset dnů zůstal v péči lékařů Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích bez dalších podrobností o jeho zdravotním stavu. A koalice SPOLU a Piráti a STAN (včetně svých zástupců v Senátu) začali být nervózní, a nakonec hysteričtí. Možná je k tomu vedlo i to, že koalice bývalého tzv. demobloku, dnes SPOLU a Piráti a Starostové, nemají uvnitř až tak skvělé vztahy, jak se na venek snaží prezentovat. Nejvíc to evidentně skřípe uvnitř koalice Piráti a Starostové, ale těch rozporů je zřejmě mnohem více (třeba v pohledu na klouzavé mandáty). A to je tu ještě problém obsazení Ministerstva práce a sociálních věcí, na které se sice původně hlásily dvě zájemkyně, Markéta Pekarová Adamová z TOP09 a Olga Richterová od Pirátů. Zájem ale ochladl v okamžiku, kdy by měly za tento složitý resort převzít osobní odpovědnost. Zatímco ve Sněmovně není z jejich strany co zkazit.

Nyní se bude po ustanovení orgánů Sněmovny čekat na další postupy prezidenta republiky Miloše Zemana. Tedy kdy převezme demisi stávající vlády, jestli ji přijme a jaké jí dá případně úkoly po přechodné období. Zároveň také koho pověří sestavením vlády nové. A může být ještě spousta překvapení, protože může pověřit sestavením vlády v podstatě kohokoliv.

Protože byl prezident hospitalizován v nemocnici a informace o jeho zdravotním stavu byly velmi sporadické, nastartoval Senát, v čele s velmi aktivním Milošem Vystrčilem, proces aktivace článku 66 Ústavy ČR, který hovoří o převodu některých pravomocí prezidenta na další ústavní činitele. Ačkoli v Senátu prohlašují, že se má jednat jen o dočasné odebrání pravomocí prezidentovi, nezní to v jejich podání vůbec věrohodně. Jak se ale ukázalo, nadšení "hyen", jak někteří lidé na internetu překřtili nadšené aktivátory článku 66, bylo předčasné. Prezident i v problematickém zdravotním stavu dál vykonává své pravomoci, a dokonce přijímá návštěvy. Po zveřejnění videa, které to dokazuje, se fanoušci čl. 66 na chvíli odmlčeli, zvažovali, co dál. Navíc další den prezidenta Zemana dokonce navštívil bývalý prezident Václav Klaus a klidně si s ním třičtvrtě hodiny povídal. Následoval ho i ombudsman Stanislav Křeček. To už vedení nemocnice nevydrželo a původní drsné stanovisko o prezidentově zdravotním stavu zmírnilo. Celá kauza tedy utichá, i když ne zcela. Pan Vystrčil zjevně nechce ztratit tvář a "táhne tu káru" dál. Ustanovilo se konzilium lékařů, které bude zdravotní stav prezidenta společně posuzovat poprvé dne 5. listopadu. Takže uvidíme.

Ustavující schůze Poslanecké sněmovny začíná 8. listopadu 2021. Poté by mělo být trochu jasněji. Jedno je ale již teď jisté. Nová koalice se výsledku voleb zalekla a do vládnutí se jí moc nechce. Jednak problémy na sjednocení programů pěti zcela nesourodých stran a také složitá situace ve formě zadlužení státu, inflace, růstu cen potravin a energií, nástupu další vlny kovidu a do toho schvalování zákonu roku - státního rozpočtu. A to nebude určitě jednoduché s ohledem na to, co naslibovali jednotlivé partaje svým voličům před volbami. Teď ale přichází realita. No, bude to politicky velmi horký podzim a nudu rozhodně nečekejte.

Převzato z profilu.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: To snad ne, Vystrčile. Zbořil nechce věřit vlastním očím Už byl dán termín, kdy zbaví Zemana pravomocí. Na základě dopisu?! Šmucler ve varu Kancelář prezidenta republiky: Prezidenti cizích států blahopřáli prezidentu Zemanovi ke státnímu svátku 28. října Ať je zdravý! Přání Zemanovi z Ostravy. Takto se tam slavil vznik republiky

Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.