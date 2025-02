Vích (SPD): Sbírka na drony a trhavinu pro Ukrajinu je „neřízená střela“

Jedná se o spoluprací některých útvarů armády a spolku Skupina D, který ve sbírce na drony (Nemesis) vybral už přes 210 milionů korun a následně rozjel i sbírku na sto tun plastické trhaviny. Transparentní účet přitom nelze dohledat.

Nad tímto projektem má přitom záštitu (jako čestný předseda Skupiny D) náčelník Generálního štábu Armády ČR generál Karel Řehka a náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky generál Radek Hasala, tedy příslušníci Ozbrojených sil v podřízenosti ministryně obrany Jany Černochové. Svou roli zde hraje i koordinátor vládní strategické komunikace plk. Otakar Foltýn. Ve věci už probíhá i vyšetřování Vojenské policie s podezřením na spáchání závažných trestných činů příslušníky Armády ČR. Předmětem trestního řízení je neoprávněné nakládání s majetkem ministerstva obrany a neoprávněné využívání příslušníků armády, včetně podezření ze zneužití zneužívání služebních a diplomatických pasů.

Ministryně obrany Jana Černochová vyjádřila znepokojení nad angažmá generála Řehky ve spolku a iniciovala prověření této spolupráce prostřednictvím inspekce ministerstva. Generál Řehka čelí kritice za to, že o svém zapojení dostatečně neinformoval nadřízené.



Pokud Vojenská policie shromáždí dostatek důkazů o možném protiprávním jednání, mělo by být zahájeno trestní stíhání. To by mohlo mj. vést k celkovému zpochybnění pomoci Ukrajině prostřednictvím veřejných sbírek a dalších iniciativ, což by mělo závažné dopady na vnímání těchto aktivit veřejností.

V souvislosti s aktivitami Skupiny D a projektem Nemesis jsou navíc podávána trestní oznámení, což naznačuje, že situace je skutečně vážná a vyžaduje důkladné prošetření a pokud možno rychlé řešení.

Pokud se skutečně potvrdí, že příslušníci Armády ČR nezákonně bez souhlasu Parlamentu ČR pobývali na území Ukrajiny, jedná se o totální selhání v rámci řízení resortu obrany. Je potom nutné přijmout za stávající situaci politickou odpovědnost a zároveň přijmout odpovídající příslušná personální opatření.

Co dělají v této věci zpravodajské služby? Informovaly premiéra a prezidenta republiky? V této souvislosti je zde také otázka bezpečnostní způsobilosti osob, které jsou držiteli příslušné prověrky ze strany NBÚ. Otazníkem také zůstává, jestli se také nejedná o trestný čin neoprávněné činnosti pro cizí moc, případně další protiprávní kvalifikace trestné činnosti.

Ministryně obrany Jana Černochová nyní začala tvrdit, že situaci musí řešit. Učinila, ale tak až v okamžiku, kdy jsme začali na uvedenou problematiku upozorňovat prostřednictvím médií (Parlamentní listy a Echo24) na základě článku v Aktuálně.cz. Jsem přesvědčen, že pokud by tato situace nastala v nějakém jiném státě na západ on nás, byl by už dávno odvolán velitel armády anebo ministr.

Premiér Petr Fiala měl situaci už dávno řešit a zaujmout k ní jasné stanovisko. Je zřejmé, že politickou odpovědnost za danou situaci nese ministryně obrany Jana Černochová. Na nejbližším jednání poslaneckého klubu hnutí SPD proto navrhnu zařazení této problematiky na program jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

