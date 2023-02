Vích (SPD) Snížíme důchody, ale koupíme americké stíhačky F-35

Takhle to myslí vláda Petra Fialy (ODS). Nápady vlády pětikoalice na to, jak občany připravit o další služby od státu, a naopak jim vytáhnout z kapes i poslední drobné, zdá se vůbec nekončí.

Vypouštění zkušebních balónků, co si ještě občané nechají líbit, si pamatujeme už z doby vlády ANO a ČSSD s podporou KSČM. To bylo ohledně covidových opatření. Na druhou stranu to bývalo kompenzováno, alespoň finančně.

Socialistický systém v posledních třech desetiletích u moci zase uplatňoval metodu, že když si občané (tehdy soudruzi, ale v posledních letech už se na tom tak nebazírovalo) nebudete „pouštět pusu na špacír" a zpochybňovat režim, zajistíme Vám základní potřeby, jídlo, bydlení, zdravotnictví, školy, školky pro děti a dostatečné vyžití ve volném čase. Také podoba jakési společenské smlouvy.

Vláda pětikoalice ale zkouší nejen občany ožebračit co to jde, znejistit je ohledně financování bydlení, zdravotnictví, důchodů, ale i toho, zda si mohou nakoupit základní potraviny. Jsou rodiny, které už si musí vybrat co zaplatit, aby vůbec přežily. A upadají do nesplatitelných dluhů bez naděje na zlepšení. A k tomu jako bonus Fialova vláda zavádí cenzuru, pronásledování za názor a chce znovu oživit vypínání webů. Takže: „Máte se mít špatně a ani si na to nesmíte postěžovat!”. K tomu se lehkovážně pouští na tenký led zapojení do války, což od loňského jara už rok pravidelně prohlašovali do médií. K tomu zrychleně chystají zákony „aby to šlo", ale kdo na to upozorní veřejně a není „z jejich party" už je dezinformátorem, kterého je třeba „stíhat".

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

Tak jak to tedy je? Buď nám tehdy neříkali pravdu, nebo nám ji neříkají teď. Obojí logicky platit nemůže. Raději prohlašuji, že to, co píšu v tohle článku je metafora. Vždyť tak to přeci říká pan premiér, no ne?

Když si shrneme ty nejhorší pětikoaliční nápady z poslední doby, jde z toho mráz po zádech. Berme vždy to první vyjádření, než to korigovali po odmítavé reakci občanů. Odchod do důchodu v 68 letech. Zvýšení odvodů OSVČ. Zkrácení rodičovské na 2 roky (teď je až 4 roky) - to píšu trochu zjednodušeně. Zásadní změna u stavebního spoření (zrušení státní podpory) - a to se vládě nelíbí ani nová politika ČNB pod taktovkou pana Michla. Tato politika nezvyšování úrokových sazeb ale chrání právě ty občany, kteří mají hypotéku na bydlení.

Daň z nemovitosti chce ministr Stanjura zvýšit na dvojnásobek a výnos z ní přesměrovat do státního rozpočtu, a nikoliv do samospráv. Navrhuje také „překopání“ nižších sazeb DPH (rozuměj zvýšení daní). Tedy zdražení by se týkalo léků, kojenecké výživy, knih, časopisů, kadeřnických a dalších služeb, hromadné dopravy, stravovaní, a toho nejhoršího politického nápadu, co jde v České republice vymyslet – točeného piva v restauracích. Tedy tím ministr financí, Zbyněk Stanjura, spolehlivě naštve jak ženy, tak i muže.

A to ještě můžeme přičíst opravdu „oslnivý" závěr českého předsednictví EU, kdy nejen vláda ČR neprosadila zrušení emisních povolenek, ale ještě dopustila jejich rozšíření od roku 2027 pro budovy a vozidla. Tedy ve chvíli, kdy už by současná ekonomická krize mohla začít odeznívat, budou občané České republiky zasaženi novými „ekologickými euro poplatky".

Mezitím si ale vláda Petra Fialy schválila neomezený počet politických náměstků na ministerstvech, posílají kamiony léků na Ukrajinu, aby se pak zjistilo, že pro české občany se jich nedostává. Ale starosti českých občanů pro tuto vládu zjevně nejsou priorita. I proto bude fajn až po zásluze skončí v propadlišti dějin. Ovšem do dalších Sněmovních voleb je ještě daleko, tak se neoblibu vládních činitelů snaží přebít takovou novelou volebního zákona, aby si funkce pojistili.

Zatím vcelku neškodně vypadající text jistě ve Sněmovně doplní nějakých zásadním pozměňovacím návrhem směrem ke korespondenční volbě nebo přímo elektronické volbě. Už dlouho to v médiích avizují, bylo by zvláštní, kdyby to nezkusili. Ovšem co dělají takové formy hlasování s demokratickými volbami, to jsme krásně viděli jak v Rakousku v prezidentské volbě, tak v poslední prezidentské volbě v USA. Tak to bychom tedy nechtěli.

Opravdu si naši občané zaslouží takové zacházení? Proč mají postupně přicházet o své majetky a jistoty ve prospěch jedné malé skupiny lidí, kteří dokázali šikovně využít nových možností a teď zadlužují Českou republiku neskutečným tempem? Snad to po jejich řádění ještě půjde někdy napravit. Chtělo by to demisi, aby nebylo pozdě!

Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích

