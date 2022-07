Vích (SPD): Velké demonstrace ve světě, Green Deal se nelíbí

reklama

Rozsáhlé demonstrace se právě odehrávají na Srí Lance, kde přes nakupené ekonomické problémy prezident té země usoudil, že bude skvělý nápad zakázat používání hnojiv, přesně v duchu utopie Green Deal. Následkem je katastrofální neúroda a ekonomický propad. Dokonce tam natolik došla paliva, že je dostávají přidělené jen záchranná služba, hasiči, policisté a armáda. Zatím to vede k obsazení vládních paláců davem rozzuřených a hladových obyvatel a očekávané demisi vlády v tomto týdnu.

V Holandsku zase demonstrace farmářů proti plánu vlády vybít 30 % dobytka kvůli produkci dusíkatých sloučenin prý ohrožujících klima zatím dospěla až k rozsáhlým dopravním blokádám, střelbě na řidiče traktoru projíždějícího kolem policistů a k sypání hnoje na automobily politiků. Naše veřejnoprávní média o tom informují mimo hlavní zpravodajské relace. Hlavní téma musí být naše předsednictví EU a Ukrajina, a nikoliv údajný organizovaný zločin hnutí STAN, navázaný na politiky TOP09 a kdoví koho dalšího. A také je potřeba zvedat kovid, aby to zastínilo kauzu politiků STAN.

V České republice proběhla už několikátá páteční demonstrace v Praze na Malostranském náměstí. Je jisté, že na podzim a v zimě, až budou lidé mrznout v bytech kvůli cenám energií na vytápění a možná i kvůli nedostatku plynu, že se půjdou zahřát pohybem po ulicích. Situace mnohých rodin už je natolik neřešitelná, že se schyluje k velkým problémům. Přitom poslanci SPD už dlouho uvádějí konkrétní opatření, která by pomohla následky ekonomické krize zvládnout. To by se ovšem muselo chtít. Vláda problémy občanů stále dostatečně neřeší, před korupčními aférami vlastních straníků zavírá oči a tváří se, že to bylo pochybení pouhých jednotlivců. Nechá to prostě na občanech a zkouší co národ vydrží.

Nebylo by dobré od těch šílených plánů typu Green Deal přece jen ustoupit než si nechat rozvrátit národní hospodářství, skokově vyrůst nezaměstnanost, zničit životy značného množství rodin i osaměle žijících lidí?

Vojenští teoretici dobře vědí, že nelze bojovat ve dvou velkých frontách najednou. A platí to i v politice. Tato vláda Petra Fialy (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Piráti) ústy svého předsedy opakované tvrdí, že jsme ve válce, případně na střídačku prohlašuje, že ČR je v ekonomické válce s Ruskem. No, nevím, že by se o tom na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR někdy hlasovalo. A k vyhlášení války směrem k České republice také nedošlo. Je zde navíc riziko pro jednotlivé osoby, aby neporušily § 406 (příprava útočné války) nebo § 407 (podněcování útočné války) trestního zákoníku, výjimku tvoří akce v souvislosti se společnou obranou proti napadení nebo hrozí-li, že bude ČR napadena. Pokud byla na Ukrajinu dodána výzbroj, technika a materiál z našich armádních skladů nedotknutelných zásob, bude z toho ještě některým lidem, kteří to povolili, hodně horko.

Druhou „válkou“, tentokrát proti vlastním občanům, by se mohlo stát sveřepé lpění na naplnění cílů Green Dealu. Tu by mohlo způsobit neřešení problémů s dodávkami energií a současně ještě omezování zemědělské výroby, v ČR se tak děje více skrytě když ministr zemědělství Zdeněk Nekula odebral velkou část dotací větším zemědělským podnikům, právě těm, kteří jsou rozhodující silou v chovu dobytka, drůbeže a v rozhodující míře také pěstují zemědělské plodiny.

Elektřinu sice dosud vyrábíme sami, zejména pomocí Temelína a Dukovan, a dokonce ji mohutně vyvážíme. V realitě se spíš jedná o účetně-ekonomickou operaci, při níž se ta elektrická energie několikanásobně prodraží. Nynější „kouzlo“ ČEZu, kdy si český stát nechá vyplatit zvýšenou dividendu (18 miliard Kč), manažerům ČEZu schválí vyplacení odměn v hodnotě desítek milionů korun (135 milionů Kč) a následně stát poskytne ČEZu půjčku až 74 miliard na zálohy na surovinové burze v Lipsku (kam by tu elektřinu vůbec nemusel posílat, resp. stačilo by tam prodat přebytky nad rámec domácí spotřeby), tak to už zavání něčím účelovým.

Je třeba se ptát qui bono, kdo má zájem na těchto operacích? Jak to, že se vláda nechová jako řádný hospodář? Tímhle vlastně okrádá všechny české občany, kteří jí k ničemu takovému mandát nedali. Mandát vláda dostala k řádné správě České republiky, nikoli k rozdávání státního majetku do zahraničí, k zadlužování na roky dopředu (viz plán rozpočtů ČR s výhledem na tři roky 300-300-300 miliard Kč do mínusu). Dochází také k zásadnímu vojenskému oslabování schopností Armády ČR. Je třeba se ptát: Co dělají české vrtulníky Mi-24 na Ukrajině? Kdo jejich předávku schválil, jak byl o tom předem informován Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny? Aktuálně se objevily záběry takového vrtulníku, jak zapaluje pole někde na hranicích Ukrajiny a Ruské federace těsně před sklizní.

Současná vláda pětikoalice je velmi rozdávačná, ale nikoli pro občany postižené energetickou krizí, ale pro Ukrajinu, a navíc pomáhá spoluvytvářet i podzimní krizi potravinovou. Je to zbytečně riskantní chování. Občané České republiky si tak nehorázné chování vlastní vlády jistě nezaslouží. Taková vláda není vládou odborníků a zaslouží si demisi!

