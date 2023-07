Vích (SPD): Vládní balíček má ožebračit naše občany. Nechají si to líbit?

reklama

Forma projednávání a nenápadné signály (slovo, které charakterizuje celou vládu Petra Fialy), že se do sebe vládní koaliční strany v zákulisí pouští, naznačuje, že ta pevná koalice dostává zřetelné trhliny. Na připomínky předloženého návrhu dal ministr Stanjura pouhých pět dní! Z hlediska politické logiky je nyní rok, kdy může vláda provádět ta méně populární opatření a zároveň položit hlavní základ pro plnění svých volebních slibů, aby jim to vyšlo do voleb. Aktuálně je totiž dva roky a kousek do sněmovních voleb a méně než rok do dalších voleb (tentokrát do Evropského parlamentu na jaře 2024 a krajské a senátní volby na podzim 2024).

Ale vláda ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů to tentokrát prostě přehnala. Nejen, že nedávno odsouhlasili drsný důchodový balíček (ve dvou zákonech za sebou, jeden z nich už prošel), nyní se v Poslanecké sněmovně projednává kontroverzní kompenzační balíček (ve skutečnosti „zákon o vytahání peněz občanům z peněženek") a k tomu ještě kontroverznější dohodu o obraně mezi ČR a USA (ve skutečnosti „smlouvu o pobytu vojsk USA v 11 lokalitách nejméně na deset let"). Drahota všude a vysoce zastropované ceny energií nikoliv u výrobců. Podpora Ukrajiny na úkor našich občanů. To je moc soust najednou a jen letní období napomohlo k tomu, že už nejsou občané v ulicích. Ale na podzim už to může být jinak. Generální stávka.

Co je špatně na kompenzačním balíčku? Nesprávná je celá ekonomická politika vlády Petra Fialy. Balíček je jen jedním z důkazů. Myslet si, že když sestavím klamný rozpočet (kam například nebyly zahrnuty mimořádné valorizace důchodů nebo se počítalo s nesprávnou výší plateb za emisní povolenky) se schodkem opticky pod 300 mld korun (295 mld), ale s plánem takové schodky zopakovat ještě dvakrát, tak je to špatně. Když se k tomu připočte zadlužení ČR na další desetiletí (tzv. program Next Generation EU, podle názvu asi že to zaplatí až další generace) 137,4 miliardy, kdy se neví, kolik to bude nakonec stát, protože se to bude odvíjet od ceny dluhopisu emitovaného Evropskou unií, tak je to ještě horší.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

Když se ukázalo, že téměř celý schodek státního rozpočtu byl vyčerpán už do poloviny roku 2023 vznikla panika, kterou trochu zmírnily „peníze z EU", aspoň něco z daně windfall tax a „vyždímání ČEZu". Myslet si, že všechny tyhle potíže vyléčí kompenzační balíček, kterým se současně skokově zvýší ceny potravin, nápojů, palivového dřeva apod. a k tomu se zvýší odvody zaměstnanců, a ještě více odvody OSVČ, tedy ztíží podnikání, je zcela naivní. Tento kompenzační balíček má za hlavní cíl zvýšit všemožné daně a odvody občanů a firem v České republice. Tedy bude mít dva dopady, snížení životní úrovně a zvýšení inflace.

"Proinflační a okrádající balíček" možná přinese zpočátku trochu víc peněz do státního rozpočtu. Tedy krátkodobý benefit pro vládní koalici. Ale ve střednědobém a dlouhodobém horizontu hrozí omezením podnikání (vyšší odvody OSVČ), ztrátami pracovních míst (viz to další zdanění dohod o provedení práce a o pracovní činnosti). Řadu dopadů je teď i složité předem vyčíslit, na to je balíček příliš rozsáhlý a nepřehledný. Mají problém se v něm vyznat i ekonomové. Pětikoalice už proto předem počítá s tím, že bude potřeba čas už jen na odstranění chyb a počítá, že změny budou. Pět koaličních „partnerů“ má na tento „daňový batoh“ logicky rozdílné pohledy, aby nepřišli o zbytek voličů.

Vláda Petra Fialy (ODS) předložila do Sněmovny na 732 stranách nejrozsáhlejší plošné zvýšení daní v novodobých dějinách České republiky, které má dopad do 63 zákonných norem. Navíc současná ODS obelhala voliče slibem, že nikdy žádné daně nezvýší. Předložený návrh navíc vůbec nenavrhuje smysluplné škrty ve výdajích. Vláda navrhuje například zvýšit daň z přidané hodnoty (DPH) u většiny druhů zboží a služeb, daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, daň z nemovitosti, spotřební daně, důchodové pojištění a nemocenské pojištění, včetně zvýšení odvodů sociálního pojištění živnostníků. Tento materiál v žádném případě není slibovaným souborem opatření na konsolidaci veřejných financí a snižování hrozivého rozpočtového deficitu a státního dluhu, protože neobsahuje žádné návrhy na snižování výdajů státu. Navrhovaná opatření naprosto zásadně poškodí pracující rodiny s předškolními dětmi, kterým zrušením školkovného a omezením daňové slevy na manželku či manžela pečujících o děti sníží čistý roční příjem o více než 40 tisíc korun.

Co se navíc prakticky jistě stane? Dražší potraviny a nápoje povedou obyvatele příhraničních měst k ještě častějším nákupům v zahraničí, zejména v Polsku a Německu. Lidé začnou šetřit, budou ještě méně utrácet za „zbytné" výdaje. Tedy to dorazí řadu restaurací, hospod a kaváren zejména na malých městech a na vesnicích. A to zase povede k nižšímu výběru daní v těchto sektorech, hrozí i rozmach šedé ekonomiky. První vlaštovkou je odmítání plateb kartami, ale pouze hotovostí. Celý kompenzační balíček je zkrátka špatně, ale hlavně je špatně celá ekonomická politika této vládní koalice. Měla by co nejdřív podat demisi!

Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích

